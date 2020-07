Berlin (ots) - App ermöglicht transparente Suche und Preisvergleich von mehr als 10.000 Autowaschanlagen / Unkomplizierte Buchung und Zahlung von Autowäschen bei ausgewählten CleanCar Auto-Wasch-Centern / Connectivity-Partnerschaft mit VodafoneAUTO BILD erweitert ihr digitales Service-Angebot der "Clever"-Produktfamilie mit Clever Tanken und Clever Laden um Clever Waschen. Mit der App finden Autofahrer die passende Waschanlage und erhalten Informationen über Öffnungszeiten, Preise und individuelle Angebote von mehr als 10.000 Stationen. Zusätzlich können Nutzer mit Hilfe des "Clever Deal"-Filters Mehrwertangebote von Partnern nutzen.Bei teilnehmenden Waschanlagenbetreibern ermöglicht Clever Waschen darüber hinaus die bequeme Buchung und Bezahlung in der App: Nutzer hinterlegen zunächst das Nummernschild ihres Autos und buchen anschließend direkt ihre Wäsche. Vor Ort wird das Kennzeichen von der Waschanlage erkannt und der Waschvorgang automatisch gestartet. Die Zahlung findet via Kreditkarte ebenfalls in der App statt.Die Buchungs- und Bezahlfunktion ist zum Start von Clever Waschen zunächst an Auto-Wasch-Centern der Düsseldorfer CleanCar AG in Hamburg sowie nach einer Testphase kurz darauf in Berlin, Braunschweig, Hannover und Neuss verfügbar und wird künftig um zusätzliche Anbieter erweitert. Die Technologie stellt das finnische Unternehmen Superoperator zur Verfügung, auf dessen Basis weltweit jährlich über zehn Millionen Wäschen abgewickelt werden. Vodafone unterstützt Clever Waschen als Connectivity-Partner beim Aufbau der Infrastruktur für die Vernetzung der Waschanlagen. Durch die Vernetzung im Internet der Dinge (IoT) erhalten Nutzer der App später zudem praktische Echtzeit-Informationen über mögliche Wartezeiten bei einer Waschanlage.Nicolas Meibohm, Head of Connected Car bei Axel Springer: "Clever Waschen ist ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, wie wir das Schwerpunktthema Mobilität der Zukunft bei AUTO BILD mit cleveren Anwendungen für Nutzer und Kunden umsetzen. Mit der App digitalisieren wir den klassischerweise analogen Service der Autowäsche und gestalten ihn für Nutzer einfach, schnell und komfortabel - von der transparenten Suche bis zur Zahlung. Gleichzeitig bilden wir die Basis für eine künftige Integration im Fahrzeug. Auch für Betreiber von Waschanlagen ist Clever Waschen hochattraktiv: Diese können ihren Kunden eine benutzerfreundliche, mobile Lösung anbieten und spezifische Angebote parallel bei unserer reichweitenstarken Preisvergleichsapp Clever Tanken platzieren."Holger Dörner, CEO CleanCar AG: "Mit Clever Waschen geht unser Unternehmen einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft der Autowäsche. Die Umrüstung der Waschanlagen auf automatische Kennzeichenerkennung erfolgt relativ unkompliziert und ermöglicht einen noch schnelleren Waschprozess aufgrund des digitalen Bezahlvorgangs. Die App schafft für uns und unsere Kunden so einen echten Mehrwehrt, weshalb wir in den nächsten Wochen alle unsere Standorte mit der Clever-Waschen-Technologie ausstatten werden."Die Clever Waschen-App ist kostenlos für iOS im Apple Store (https://apps.apple.com/us/app/clever-waschen/id1515773420), für Android im Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.springer.cleverwaschen) sowie auf cleverwaschen.de (https://cleverwaschen.de/playstore) zum Download verfügbar. Clever Waschen gewann bereits in der Projektphase im Januar 2020 den "Digital Solutions Award" des Fachmagazins Sprit+.Mit der innovativen App setzt AUTO BILD die Weiterentwicklung der digitalen "Clever"-Produktfamilie rund um das Zukunftsthema New Mobility fort. Das Vergleichsportal Clever Tanken gehört seit 2016 zur AUTO BILD-Gruppe und bietet Autofahrern die Möglichkeit, die günstigste Tankstelle in der Umgebung zu finden. Der Service funktioniert bereits in ausgewählten VW- und Skoda-Modellen über das integrierte Infotainment-System - und informiert Fahrer per Push-Nachricht, sobald der Tank zur Neige geht. 2018 wurde die App gemeinsam mit Bosch um die Funktion Clever Laden erweitert, die beim Suchen von Ladestationen für Elektroautos unterstützt. Clever Tanken ist Marktführer für Kraftstoffpreisinformationen mit mehr als 23 Millionen Visits (IVW / Mai 2020).Pressekontakt:Jan Bauer+49 30 2591-77622jan.bauer@axelspringer.deOriginal-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53065/4664580