Atlit, Israel (ots/PRNewswire) - Die Verwendung von Mediterranean Umami, einem Natrium reduzierenden Inhaltsstoff, kann Lebensmittelherstellern bei der Verbesserung ihres Nutri-Score-Labels helfen. Diese von Salt of the Earth, Ltd. entwickelte Clean-Label-Produktlinie besteht aus Mediterranean-Umami-Pulver sowie aus Mediterranean Umami in flüssiger Form.Nutri-Score ist ein Front-of-Package-Kennzeichnungssystem (FOP), das auch als 5-Color Nutrition-Etikett oder 5-CNL bezeichnet wird. Es basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen des französischen Hohen Rates für öffentliche Gesundheit und wurde vom nationalen französischen Gesundheitsamt, Santé Publique, erstellt.Das neue Nährwert-Kennzeichnungssystem wandelt den Nährwert von Produkten in einen einfachen Code um, der aus fünf Buchstaben von A bis E mit zugehörigen Farben besteht. Dunkelgrün zusammen mit dem Buchstaben A steht für Produkte mit der besten Nährwertqualität, während dunkelorange in Verbindung mit dem Buchstaben E Produkten mit der niedrigsten Nährwertqualität entspricht. Der Nutri-Score berücksichtigt sowohl "negative" Eigenschaften des Lebensmittels (Kalorien, Zucker, gesättigte Fettsäuren und Natrium) als auch dessen "positive" Eigenschaften (Gehalt an Obst und Gemüsen, Ballaststoffen und Proteingehalt) und wandelt diese in eine leicht verständliche Kennzahl um."Das Nutri-Score-Label hilft Verbrauchern, beim Füllen ihrer Einkaufskörbe Entscheidungen in Hinblick auf die Nährstoffe zu treffen. Das wiederum bestärkt Lebensmittelhersteller darin, den Nährwert ihrer Produkte zu verbessern", erklärt David Hart (https://www.saltoftheearthltd.com/news-events/business-director/), Business Unit Director für Salt of the Earth.Der Nutri-Score wurde von den Gesundheitsbehörden in Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Spanien sowie von der Europäischen Kommission und der WHO offiziell empfohlen. Darüber hinaus setzen multinationale Unternehmen wie Nestlé S.A. und Danone S.A. den Nutri-Score in europäischen Märkten ein.Mediterranean Umami (https://www.saltoftheearthltd.com/umami-essence-sea-salt/) wird aus natürlichen Pflanzenextrakten gewonnen, die reich an Umami-Aromastoffen sind. Durch Reduzierung des Natriumgehalts im Produkt kann es zur Verbesserung des Nutri-Scores beitragen. Die Natriumwerte können je nach Produkttyp und spezifischer Formulierung um 3-5 Punkte verbessert werden. In vielen Fällen kann dies ausreichen, um den Gesamtbuchstabenwert zu verbessern.Mediterranean Umami kann den Natriumgehalt in einer Vielzahl von Produkten um bis zu 45 % reduzieren. Es eignet sich besonders gut für verarbeitetes Fleisch und pflanzliche Fleischalternativen, Gewürze, Saucen, Fertiggerichte und herzhafte Snacks."Bei Kunden, die den Nutri-Score ihrer Produkte verbessern möchten, haben wir ein gesteigertes Interesse festgestellt,", sagt Hart. "Mit Mediterranean Umami können Lebensmittelhersteller den Natriumgehalt ihres Produkts erheblich reduzieren, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen. Es ist eine natürliche und saubere Lösung, die den Verbrauchertrends für einfachere und leicht verständliche Inhaltsstoffe entspricht. "Über Salt of the EarthAuf der Basis von Innovationen und Qualität produziert Salt of the Earth (http://www.saltoftheearthltd.com/) seit 1922 nachhaltige Meersalzlösungen für die globale Lebensmittelindustrie. Die Kunden von Salt of the Earth kommen aus mehr als 20 Ländern auf 5 Kontinenten. Das Unternehmen kontrolliert und verfolgt nachhaltige Salzressourcen und setzt sich durch innovative Lösungen zur Reduzierung des Natriumgehalts für einen ausgewogenen Salzverbrauch ein.Company contact:Salt of the EarthMr. David HartBusiness Unit DirectorTel: 972-4-954-9555E-mail: sales@saltoftheearthltd.com http://www.saltoftheearthltd.com/Press Contact:NutriPRMs. Liat SimhaTel: +972-9-9742893E-mail: liat@nutripr.comTwitter: @LiatSimha http://www.nutripr.com/ Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220680/Mediterranean_Umami.jpgOriginal-Content von: Salt of the Earth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146787/4664576