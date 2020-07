In Hongkong warnt Regierungschefin Carrie Lam vor einem "großen Ausbruch" des Covid19-Virus und ersucht die Bevölkerung, zuhause zu bleiben, in Festlandchina steigt die Zahl der Neuinfektionen so stark, wie seit März nicht mehr. Die USA und ganz Lateinamerika sind weiterhin fest in Geiselhaft der Pandemie, Italiens Premier Giuseppe Conte sagt im Parlament, dass eine Verlängerung des nationalen Notstands bis Oktober unvermeidlich ist. In ganz Europa steigen die Ziffern wieder, die Maßnahmen werden erneut verschärft, Lockerungen zurückgenommen und Boris Johnson weiß bereits, dass "die zweite Welle" da ist ... Aber im Marchfelderhof sitzen die Promis dicht an dicht und feiern ganz ohne Babyelefanten. Die Fed dürfte heute Abend bestätigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...