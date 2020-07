Angesichts des bewegten ersten Halbjahres und der prognostizierten zweiten Corona-Welle dürfte in diesem Jahr die Sommerflaute an den Börsen ausfallen. "Sell in May" wäre dann wohl auch das falsche Gebot gewesen. Nur, wer weiterhin mit seinem Geld arbeitet, es also stetig investiert, wird sein Vermögen im Alter vermehrt haben. Und scheinbar beherzigt ein stetig wachsender Teil der Sparer dieses Mantra. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...