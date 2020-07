NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers habe in etwa den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Ausblick auf das zweite Halbjahr habe allerdings etwas unter den Erwartungen gelegen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 02:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 02:50 / ET



DE0006969603

PUMA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de