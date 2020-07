Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor der Sitzung des Finanzausschusses zum Wirecard-Skandal hat die FDP die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz angegriffen. Nach einem Medienbericht über falsche Angaben vom Bafin-Chef im Finanzausschuss des Bundestags forderte die Vorsitzende des Ausschusses Katja Hessel (FDP) die Absetzung von Felix Hufeld.

"Ich glaube, dass es die Konsequenz hat, dass Herr Hufeld für diese Position nicht mehr tragbar ist", sagte Hessel im Inforadio vom RBB. "Wer das Parlament anlügt, kann das wirklich nicht tun", so Hessel laut Mitteilung des Radiosender.

Außerdem schloss Hessel nicht aus, dass sich die FDP für einen Untersuchungsausschuss in dem Bilanzskandal stark machen werde: "Wir warten das Ergebnis der heutigen Sitzung ab. Wenn aber die Taktik der Bundesregierung so ist, wie wir es in vielen anderen Fällen hatten, 'Wir geben nur scheibchenweise das zu, was wir gerade zugeben müssen' (...), dann glaube ich, werden wir uns für den Untersuchungsausschuss entscheiden."

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk warf die FDP-Abgeordnete Hessel Finanzminister Scholz zudem mangelnde Kontrolle der Bafin vor. Auch diese hätte ihre Aufgaben besser wahrnehmen müssen, sagte sie. Zudem werfe der Skandal kein gutes Licht auf die Wirtschaftsprüfer.

Zuvor hatte der Spiegel berichtet, dass Bafin eingeräumt habe, Präsident Hufeld habe die Bundestags-Abgeordneten falsche Auskunft über die Rolle seiner Behörde im Wirecard-Skandal bezüglich der Kontakte seiner Behörden zu zuständigen Stellen in Singapur gegeben habe.

In einem Statement zu Dow Jones Newswires sagte eine Bafin-Sprecherin allerdings, dass Hufeld den Bundestag zutreffend darüber informiert habe, dass die Bafin auf eine Antwort der zuständigen Behörden in Singapur zum Ergebnis der dortigen Ermittlungen gegen den Wirecard-Konzern warte. Die Partnerbehörde aus Singapur habe der Bafin bislang lediglich mitgeteilt, dass die Ermittlungen in Singapur noch laufen und noch kein Ergebnis vorliegt. Ein inhaltliches Ergebnis der Ermittlungen in Singapur, das die Bafin für ihre eigenen Untersuchungen gegen die Verantwortlichen der Wirecard AG hätte nutzen könnten, stehe "also noch aus", so eine Sprecherin.

Unpräzise seien lediglich die Aussagen von Herrn Hufeld, die sich darauf bezogen, zu welcher Behörde in Singapur die Bafin Kontakt aufgenommen hatte. Herr Hufeld habe seine Aussagen dazu bereits am Dienstag in Gesprächen mit diversen Abgeordneten klargestellt, erklärte die Bafin.

