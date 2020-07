Auf Aktien mit relativer Stärke zu setzen, führt Studien zufolge zu langfristiger Outperformance. Doch was sind aktuell die Titel, die man demnach im eigenen Depot haben müsste? Der Blick richtet sich hierbei auf ganz Europa: Neben Deutschland kommen die meisten Kandidaten dabei aktuell aus Schweden und Dänemark.Mit dem Prinzip der Relativen Stärke lassen sich die gegenwärtigen Outperformer am Aktienmarkt entdecken. In der Mehrzahl behalten diese Werte auch in den kommenden Wochen und Monaten ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...