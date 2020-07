Schwäbisch Gmünd (ots) - Zusammen mit 32 weiteren Unternehmen und Organisationen bekennt sich Weleda zu einem nationalen Lieferkettengesetz und einer anspruchsvollen europäischen Regelung. Gemeinsam unterstützen sie die Initiative für nachhaltige Lieferketten (INA). Als Mitglied der Union for Ethical Biotrade (UEBT) ist Weleda bereits seit Jahren fairen Arbeitsbedingungen und dem Schutz der Artenvielfalt in ihren Lieferketten verpflichtet.Weleda bezieht für ihre Produkte hochwertige Rohstoffe aus der ganzen Welt. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass in der gesamten Lieferkette Menschenrechte eingehalten werden und die Biodiversität geschützt wird. Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für das Umfeld, in dem wir tätig sind, und für die Menschen, die an der Herstellung unserer Rohstoffe und Produkte beteiligt sind. Um dies zum allgemeingültigen Standard der Wirtschaft zu machen, sieht Weleda die Notwendigkeit eines gemeinsamen Handelns und einer einheitlichen Regelung der Sorgfaltspflichten von Unternehmen.Das nun von der Bundesregierung geplante Lieferkettengesetz soll Unternehmen zu Mindeststandards bei der Einhaltung der Menschenrechte und dem Schutz der Umwelt entlang ihrer ausländischen Lieferketten verpflichten. Dazu gehören etwa das Verbot von Kinderarbeit, Ausbeutung, Wasser- und Luftverschmutzung sowie illegale Abholzung. Durch die Corona-Krise droht das geplante Gesetz in den Hintergrund zu geraten. Doch gerade die Pandemie zeigt die globale Vernetzung von Lieferketten und die Notwendigkeit, sie transparenter und resilienter zu gestalten. Deshalb unterstützt Weleda die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA). Die Initiative fordert u.a., die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands zu nutzen, um die Grundlagen eines Lieferkettengesetzes auf EU-Ebene zu schaffen.Das gemeinsame Statement finden Sie hier: https://www.nachhaltige-agrarlieferketten.org/aktuelles/statement-zum-lieferkettengesetz/Weleda zertifiziert für respektvolle Beschaffung von RohstoffenWeleda trägt zu einer Welt bei, in der sich Mensch und Biodiversität entfalten. Als nur eines von zwei Unternehmen weltweit wurden wir von der Union of Ethical Biotrade (UEBT) mit dem Label "SOURCING WITH RESPECT" zertifiziert. Das Label garantiert, dass beim Anbau der Pflanzen, der Ernte sowie der weiteren Verarbeitung die Biodiversität erhalten und nachhaltig genutzt wird. Außerdem verpflichten wir uns, alle - Beteiligten in den Lieferketten gerecht zu behandeln und fair zu bezahlen. Unser Ziel sind langfristige Beziehungen mit unseren Lieferanten und Anbauern sowie eine gemeinsame Entwicklung.Die Weleda AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 20 Gesellschaften und beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist heute die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.Informationen zur Weleda Gruppe finden Sie auf www.weleda.de (http://www.weleda.de) / www.weleda.ch (http://www.weleda.ch)www.weleda.at (http://www.weleda.at)Pressekontakt:Theo SteppCorporate CommunicationsMöhlerstrasse 3-573525 Schwäbisch GmündDeutschlandTel.: +49 172 70 12 666E-Mail: tstepp@weleda.deTobias JakobCorporate CommunicationsMöhlerstrasse 3-573525 Schwäbisch GmündDeutschlandTel.: +49 162 27 56 365E-Mail: tjakob@weleda.deOriginal-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25239/4664725