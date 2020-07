FRANKFURT (Dow Jones)--Für den geplanten Börsengang des Öl- und Gasförderkonzerns Wintershall Dea sieht Mehrheitseigner BASF erst im nächsten Jahr eine realistische Chance. "Wir gehen nun von einer ersten Platzierung im Jahr 2021 aus, auch dies unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen", sagte BASF-Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel.

Wintershall Dea war im vergangenen Mai aus der Fusion der BASF-Tochter Wintershall und dem vom Investmentvehikel Letterone kontrollierten DEA-Konzern hervorgegangen. Das Unternehmen sollte eigentlich in diesem Jahr in Frankfurt an der Börse gelistet werden. BASF wird zum Zeitpunkt des IPO knapp 73 Prozent an Wintershall Dea halten, Letterone gut 27 Prozent.

Engel erklärte, die Vorbereitungen zu dem Börsengang seien weit fortgeschritten. Die angekündigten Synergien würden wie geplant erhöht.

Im abgelaufenen Quartal machte BASF die Beteiligung keine Freude. Vor allem die Langzeiteinschätzung zur Preisentwicklung von Öl und Gas veranlassten den Konzern, darauf eine Wertberichtigung von 819 Millionen Euro vorzunehmen, so dass er nach Anteilen Dritter insgesamt einen Nettoverlust von 878 Millionen Euro verbuchte. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte die Entkonsolidierung von Wintershall dagegen noch zu einem Buchgewinn von 5,7 Milliarden Euro geführt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 04:42 ET (08:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.