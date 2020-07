Männern gelingt in der Coronakrise rascher die Rückkehr in ein Arbeitsverhältnis. Von den Menschen, die in der zweiten März-Hälfte ihren Job verloren haben, hatten bis Ende Juni 62 Prozent der Männer, aber nur 52 Prozent der Frauen wieder ein Beschäftigungsverhältnis, im Durchschnitt 58 Prozent. Das ergab eine Sonderauswertung der Statistik Austria zum Arbeitsmarkt im Juni.Beendet wurden in Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...