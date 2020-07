Apple war im zweiten Quartal der am schnellsten wachsende Smartphone-Hersteller in China. Insbesondere das billigere iPhone SE und die Beliebtheit der iPhone 11 Serie sowie die hohen Rabatte haben Apple geholfen, in einem seiner kritischsten Märkte einen deutlichen Schub zu erhalten. Das Verkaufsvolumen für iPhones in China betrug von April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...