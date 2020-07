Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.230,00 +0,23% -0,11% Euro-Stoxx-50 3.305,39 +0,06% -11,74% Stoxx-50 3.021,69 +0,16% -11,21% DAX 12.832,47 -0,02% -3,14% FTSE 6.152,07 +0,37% -18,74% CAC 4.964,20 +0,72% -16,96% Nikkei-225 22.397,11 -1,15% -5,32% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,88 -0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,44 41,04 +1,0% 0,40 -28,3% Brent/ICE 43,81 43,22 +1,4% 0,59 -29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,17 1.959,60 -0,2% -4,43 +28,9% Silber (Spot) 24,27 24,63 -1,5% -0,36 +36,0% Platin (Spot) 944,93 952,08 -0,8% -7,15 -2,1% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,4% +0,01 +3,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Mittwoch zum Start mit Gewinnen erwartet. Dabei dürften die Anleger wegen der Aussagen der Notenbank am Abend sich noch etwas zurückhalten. Hier stehen vor allem mögliche Erwägungen der Währungshüter zur Stimulierung der Konjunktur im Blick. Doch bereits zuvor liefern zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalszahlen Hinweise auf die Lage der Wirtschaft. Vorbörslich werden Zahlen von Spotify Technology, Blue Apron, General Electric, Boeing und General Motors erwartet. Zudem haben am Dienstag nachbörslich bereits viele Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Advanced Micro Devices (AMD) übertraf mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen. Die Aktie machte einen Satz um gut 10 Prozent. Für Ebay ging es dagegen nach einer zunächst positiven Kursreaktion um 3,3 Prozent nach unten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben nach einem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent. Ebay hatte mit den Quartalszahlen die Markterwartungen erfüllt und zudem den Umsatzausblick erhöht. Avis Budget machten einen Satz um 10,1 Prozent. Der Autoverleiher profitierte nach eigener Aussage von einer Erholung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Eine positive Kursreaktion rief die Kaffeehauskette Starbucks mit ihren Geschäftszahlen hervor. Die Aktie wurde um 5,7 Prozent nach oben genommen. Starbucks hatte gleichwohl mit bereinigtem Ergebnis und Umsatz die Analystenerwartungen verfehlt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Auch am Mittwochmittag treten Europas Börsen weitgehend auf der Stelle. Am fundamentalen Bild hat sich mit Blick auf die Coronakrise nichts geändert - latent belastet die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Das schwache Verbrauchervertrauen aus Europa mache Sorgen, heißt es im Handel. Sowohl in Frankreich als auch in Schweden hätten die Daten im Juli nicht nur unter den Erwartungen gelegen, sondern sich gegenüber dem Vormonat sogar noch verschlechtert. Ansonsten setzt die Berichtssaison die Akzente. Für die Aktie von BASF geht es um 4,5 Prozent nach unten. BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Deutsche Bank drehen ins Minus und liegen nun 2,7 Prozent hinten. Die Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt. Die Citigroup zweifelt indes an der Nachhaltigkeit. Auch die DWS (minus 3,4 Prozent) hat Zahlen vorgelegt. Die Marge habe die Erwartungen deutlich verfehlt, heißt es. Daneben hat Barclays (minus 5,6 Prozent) Zahlen ausgewiesen: Der Vorsteuergewinn hat sich im ersten Halbjahr mehr als halbiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:36h Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1750 +0,25% 1,1749 1,1719 +4,8% EUR/JPY 123,36 +0,17% 123,31 123,18 +1,2% EUR/CHF 1,0771 +0,15% 1,0766 1,0761 -0,8% EUR/GBP 0,9057 -0,07% 0,9083 0,9063 +7,0% USD/JPY 104,99 -0,08% 104,95 105,09 -3,5% GBP/USD 1,2972 +0,31% 1,2932 1,2930 -2,1% USD/CNH (Offshore) 6,9988 -0,07% 7,0026 7,0041 +0,5% Bitcoin BTC/USD 11.019,26 -0,03% 11.024,76 11.146,27 +52,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Eingerahmt von einem sehr festen Index in Schanghai und einem schwachen Stand in Tokio haben die übrigen Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch eine uneinheitliche Tendenz und moderate Kursbewegungen gezeigt. In Schanghai legte der Composite um 2,1 Prozent zu. Händler sprachen von stützenden höheren Kapitalzuflüssen aus dem Ausland und dass vor allem Kursgewinne bei Aktien aus dem Konsumgütersektor gesucht gewesen seien. Der Nikkei-Index schloss dagegen 1,1 Prozent im Minus mit 22.397 Punkten. Gebremst wurde er unter anderem vom Yen. Mit zuletzt 104,95 je Dollar lag er auf dem höchsten Stand seit März. Neben der US-Notenbank verwiesen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigte die Anleger. So haben die US-Demokraten gerade erst einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket zurückgewiesen. Für Canon ging es nach einer Ergebnisenttäuschung um 13,5 Prozent abwärts, für Fanuc um 7,7 Prozent. Nissan Motor stellte für das laufende Fiskaljahr einen Nettoverlust in Aussicht. Das Papier verbilligte sich um 10,4 Prozent. Honda und Toyota geben im Nissan-Sog um bis zu 3,1 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen notieren am Mittwoch wenig verändert. Während die Berichtssaison die Erwartungen in vielen Fällen übertrifft, steigt die Sorge vor einer zweiten Coronawelle mit der erhöhten Reisetätigkeit während der Urlaubszeit an. Aktuell halten sich die Ängste vor einer erneuten Corona-Welle und die Aussichten auf weitere milliardenschwere staatliche Unterstützungsprogramme insgesamt weiter die Waage.

BASF traut sich noch keinen Ausblick zu - kurzfristig keine Besserung

BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Wegen hoher Unsicherheit und Intransparenz der wirtschaftlichen Entwicklung könne man weiter keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2020 machen, erklärte der Chemieriese bei Vorlage des Halbjahresberichts. Für das laufende dritte Quartal sei noch keine wesentliche Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) gegenüber dem zweiten Quartal zu erwarten

Deutsche Bank schafft Gewinn im zweiten Quartal

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Vorsteuergewinn erzielt. Die Bank profitierte von leicht höheren Erträgen und deutlich niedrigeren Kosten. Das Ergebnis vor Steuern belief sich trotz einer wegen der Pandemie deutlich erhöhten Risikovorsorge auf 158 Millionen Euro nach einem Verlust von 946 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, der seinerzeit auf das damals gestartete Restrukturierungsprogramm zurückzuführen war. Der Nachsteuergewinn erreichte 61 Millionen Euro nach einem Verlust von 3,1 Milliarden Euro zuvor.

DWS erzielt im zweiten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse

Der Vermögensverwalter DWS hat nach einer Flaute zum Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse verbucht. Wie die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitteilte, sind ihr im Zeitraum von April bis Juni 8,7 Milliarden Euro zugegangen. Im ersten Quartal waren 2,5 Milliarden Euro abgeflossen. Das verwaltete Vermögen stieg auf 745 Milliarden Euro von 700 Milliarden Euro im Vorquartal.

Puma rutscht in 2Q in Verlustzone - weiter keine Prognose 2020

Puma ist im zweiten Quartal wegen coronabedingter Belastungen und Umsatzrückgängen in die roten Zahlen gerutscht. Eine Prognose inklusive der Corona-Auswirkungen traut sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller weiterhin nicht zu. "Die mit dem Virus verbundene Unsicherheit und die Tatsache, dass die Zahl der Infektionen weltweit weiter ansteigt, machen es unmöglich, einen präzisen Finanzausblick auf das Gesamtjahr zu geben", so CEO Björn Gulden.

Puma-CEO: Werden Kreditlinie nicht benötigen, wenn Geschäft so bleibt

