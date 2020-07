DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.230,00 +0,23% -0,11% Euro-Stoxx-50 3.305,39 +0,06% -11,74% Stoxx-50 3.021,69 +0,16% -11,21% DAX 12.832,47 -0,02% -3,14% FTSE 6.152,07 +0,37% -18,74% CAC 4.964,20 +0,72% -16,96% Nikkei-225 22.397,11 -1,15% -5,32% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,88 -0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,44 41,04 +1,0% 0,40 -28,3% Brent/ICE 43,81 43,22 +1,4% 0,59 -29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,17 1.959,60 -0,2% -4,43 +28,9% Silber (Spot) 24,27 24,63 -1,5% -0,36 +36,0% Platin (Spot) 944,93 952,08 -0,8% -7,15 -2,1% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,4% +0,01 +3,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street wird am Mittwoch zum Start mit Gewinnen erwartet. Dabei dürften die Anleger wegen der Aussagen der Notenbank am Abend sich noch etwas zurückhalten. Hier stehen vor allem mögliche Erwägungen der Währungshüter zur Stimulierung der Konjunktur im Blick. Doch bereits zuvor liefern zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalszahlen Hinweise auf die Lage der Wirtschaft. Vorbörslich werden Zahlen von Spotify Technology, Blue Apron, General Electric, Boeing und General Motors erwartet. Zudem haben am Dienstag nachbörslich bereits viele Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Advanced Micro Devices (AMD) übertraf mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen. Die Aktie machte einen Satz um gut 10 Prozent. Für Ebay ging es dagegen nach einer zunächst positiven Kursreaktion um 3,3 Prozent nach unten. Hier dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben nach einem Anstieg der Aktie seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent. Ebay hatte mit den Quartalszahlen die Markterwartungen erfüllt und zudem den Umsatzausblick erhöht. Avis Budget machten einen Satz um 10,1 Prozent. Der Autoverleiher profitierte nach eigener Aussage von einer Erholung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Eine positive Kursreaktion rief die Kaffeehauskette Starbucks mit ihren Geschäftszahlen hervor. Die Aktie wurde um 5,7 Prozent nach oben genommen. Starbucks hatte gleichwohl mit bereinigtem Ergebnis und Umsatz die Analystenerwartungen verfehlt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Auch am Mittwochmittag treten Europas Börsen weitgehend auf der Stelle. Am fundamentalen Bild hat sich mit Blick auf die Coronakrise nichts geändert - latent belastet die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Das schwache Verbrauchervertrauen aus Europa mache Sorgen, heißt es im Handel. Sowohl in Frankreich als auch in Schweden hätten die Daten im Juli nicht nur unter den Erwartungen gelegen, sondern sich gegenüber dem Vormonat sogar noch verschlechtert. Ansonsten setzt die Berichtssaison die Akzente. Für die Aktie von BASF geht es um 4,5 Prozent nach unten. BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Deutsche Bank drehen ins Minus und liegen nun 2,7 Prozent hinten. Die Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt. Die Citigroup zweifelt indes an der Nachhaltigkeit. Auch die DWS (minus 3,4 Prozent) hat Zahlen vorgelegt. Die Marge habe die Erwartungen deutlich verfehlt, heißt es. Daneben hat Barclays (minus 5,6 Prozent) Zahlen ausgewiesen: Der Vorsteuergewinn hat sich im ersten Halbjahr mehr als halbiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:36h Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1750 +0,25% 1,1749 1,1719 +4,8% EUR/JPY 123,36 +0,17% 123,31 123,18 +1,2% EUR/CHF 1,0771 +0,15% 1,0766 1,0761 -0,8% EUR/GBP 0,9057 -0,07% 0,9083 0,9063 +7,0% USD/JPY 104,99 -0,08% 104,95 105,09 -3,5% GBP/USD 1,2972 +0,31% 1,2932 1,2930 -2,1% USD/CNH (Offshore) 6,9988 -0,07% 7,0026 7,0041 +0,5% Bitcoin BTC/USD 11.019,26 -0,03% 11.024,76 11.146,27 +52,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Eingerahmt von einem sehr festen Index in Schanghai und einem schwachen Stand in Tokio haben die übrigen Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch eine uneinheitliche Tendenz und moderate Kursbewegungen gezeigt. In Schanghai legte der Composite um 2,1 Prozent zu. Händler sprachen von stützenden höheren Kapitalzuflüssen aus dem Ausland und dass vor allem Kursgewinne bei Aktien aus dem Konsumgütersektor gesucht gewesen seien. Der Nikkei-Index schloss dagegen 1,1 Prozent im Minus mit 22.397 Punkten. Gebremst wurde er unter anderem vom Yen. Mit zuletzt 104,95 je Dollar lag er auf dem höchsten Stand seit März. Neben der US-Notenbank verwiesen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigte die Anleger. So haben die US-Demokraten gerade erst einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket zurückgewiesen. Für Canon ging es nach einer Ergebnisenttäuschung um 13,5 Prozent abwärts, für Fanuc um 7,7 Prozent. Nissan Motor stellte für das laufende Fiskaljahr einen Nettoverlust in Aussicht. Das Papier verbilligte sich um 10,4 Prozent. Honda und Toyota geben im Nissan-Sog um bis zu 3,1 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen notieren am Mittwoch wenig verändert. Während die Berichtssaison die Erwartungen in vielen Fällen übertrifft, steigt die Sorge vor einer zweiten Coronawelle mit der erhöhten Reisetätigkeit während der Urlaubszeit an. Aktuell halten sich die Ängste vor einer erneuten Corona-Welle und die Aussichten auf weitere milliardenschwere staatliche Unterstützungsprogramme insgesamt weiter die Waage.

BASF traut sich noch keinen Ausblick zu - kurzfristig keine Besserung

BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Wegen hoher Unsicherheit und Intransparenz der wirtschaftlichen Entwicklung könne man weiter keine konkreten Aussagen zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2020 machen, erklärte der Chemieriese bei Vorlage des Halbjahresberichts. Für das laufende dritte Quartal sei noch keine wesentliche Verbesserung des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) gegenüber dem zweiten Quartal zu erwarten

Deutsche Bank schafft Gewinn im zweiten Quartal

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Vorsteuergewinn erzielt. Die Bank profitierte von leicht höheren Erträgen und deutlich niedrigeren Kosten. Das Ergebnis vor Steuern belief sich trotz einer wegen der Pandemie deutlich erhöhten Risikovorsorge auf 158 Millionen Euro nach einem Verlust von 946 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, der seinerzeit auf das damals gestartete Restrukturierungsprogramm zurückzuführen war. Der Nachsteuergewinn erreichte 61 Millionen Euro nach einem Verlust von 3,1 Milliarden Euro zuvor.

DWS erzielt im zweiten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse

Der Vermögensverwalter DWS hat nach einer Flaute zum Jahresauftakt im zweiten Quartal wieder Nettomittelzuflüsse verbucht. Wie die Asset-Management-Tochter der Deutschen Bank mitteilte, sind ihr im Zeitraum von April bis Juni 8,7 Milliarden Euro zugegangen. Im ersten Quartal waren 2,5 Milliarden Euro abgeflossen. Das verwaltete Vermögen stieg auf 745 Milliarden Euro von 700 Milliarden Euro im Vorquartal.

Puma rutscht in 2Q in Verlustzone - weiter keine Prognose 2020

Puma ist im zweiten Quartal wegen coronabedingter Belastungen und Umsatzrückgängen in die roten Zahlen gerutscht. Eine Prognose inklusive der Corona-Auswirkungen traut sich der Herzogenauracher Sportartikelhersteller weiterhin nicht zu. "Die mit dem Virus verbundene Unsicherheit und die Tatsache, dass die Zahl der Infektionen weltweit weiter ansteigt, machen es unmöglich, einen präzisen Finanzausblick auf das Gesamtjahr zu geben", so CEO Björn Gulden.

Puma-CEO: Werden Kreditlinie nicht benötigen, wenn Geschäft so bleibt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 06:52 ET (10:52 GMT)

Puma hat bisher keinen Gebrauch von der zusätzlichen Kreditlinie unter Staatsbeteiligung gemacht, und wenn das Geschäft sich weiter so entwickelt wie derzeit, werde der MDAX-Konzern diese Kreditlinie nicht benötigen, sagte CEO Björn Gulden in der Telefonkonferenz. Wenn sich allerdings der Umsatzeinbruch von 55 Prozent im April im Mai und darüber hinaus fortgesetzt hätte, hätte Puma die Finanzmittel "im Juni oder Juli benötigt", so Gulden.

Osram rutscht weniger stark in rote Zahlen als erwartet

Osram ist im dritten Geschäftsquartal wie angekündigt in die roten Zahlen gerutscht, rechnet aber damit, die zuletzt gesenkte Geschäftsprognose erfüllen zu können. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) fiel im Zeitraum April bis Juni mit minus 27 Millionen Euro negativ aus, wie der Lichttechnikkonzern aus München mitteilte. Im Vorjahr stand hier noch ein Plus von 58 Millionen Euro. Auch als Folge der zeitweiligen Werksschließungen in der Autobranche sind Osram knapp 30 Prozent seiner Einnahmen weggebrochen, etwas weniger als zuletzt erwartet.

AMS will volle Durchgriffsrechte bei Osram noch 2020

Nach der mehrheitlichen Osram-Übernahme will AMS beim Münchener Lichttechnikkonzern zeitnah durchregieren können. Die Umsetzung des dafür nötigen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags hält der österreichische Sensorspezialist "um das Jahresende 2020 herum" für machbar. Die erforderlichen Vorbereitungen dazu liefen, erklärte AMS bei Vorlage seiner Halbjahreszahlen.

Telefonica Deutschland bekräftigt nach robustem Quartal Prognose

Die Telefonica Deutschland Holding AG hat ihre Jahresprognose nach einer robusten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2020 bekräftigt. Wie der Telekomanbieter mitteilte, sollen Umsatz und bereinigtes OIBDA im Gesamtjahr 2020 unverändert mindestens gehalten werden oder sich leicht positiv entwickeln. Das operative Kerngeschäft sei intakt und zeige sichtbare Anzeichen einer Erholung nach der Lockerung der Beschränkungen.

Nordex erhält Auftrag aus Kolumbien

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Auftrag aus Kolumbien erhalten. Wie das im TecDAX und SDAX gelistete Unternehmen mitteilte, umfasst er die Lieferung von 41 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 und einen Servicevertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einer Verlängerungsoption um zunächst drei Jahre und anschließend weiteren fünf Jahren.

Norma erhält Großauftrag für Steckverbinder

Der Verbindungstechnikspezialist Norma hat einen Großauftrag eines internationalen Automobilherstellers zur Lieferung von PS3-Steckverbindern für Kühlwassersysteme erhalten. Bis zu 3,6 Millionen Fahrzeuge sollen von 2021 bis 2023 jedes Jahr damit ausgestattet werden, wie die Norma Group SE mitteilte. Die Steckverbinder kommen laut Norma in allen Fahrzeugmodellen des Automobilherstellers zum Einsatz.

Dic Asset bestätigt nach solidem Halbjahr die Jahresprognose

Die Dic Asset AG hat im ersten Halbjahr von soliden Mieteinnahmen und hohen Erträgen aus dem Immobilienmanagement profitiert. Das SDAX-Unternehmen bestätigte seinen Ausblick für das laufende Jahr. In den ersten sechs Monaten stieg der FFO, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, um 18 Prozent auf 50,6 Millionen Euro.

Koenig & Bauer rutscht wegen Pandemie tief in die roten Zahlen

Der Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer hat im ersten Halbjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie deutliche Einbußen hinnehmen müssen und einen hohen Verlust geschrieben. Der Umsatz fiel in den ersten sechs Monaten um 20,1 Prozent auf 404,5 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern wurde ein Verlust von 40,9 Millionen Euro verbucht gegenüber einem Gewinn von 0,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand ein deutlich höherer Verlust von 44,2 (Vorjahr: minus 2,4) Millionen Euro.

Traton schließt Debüt-Konsortialkredit über 3,75 Milliarden Euro ab

Der Nutzfahrzeughersteller Traton hat seine erste revolvierende Kreditlinie mit seiner Hausbankengruppe abgeschlossen. Wie die Traton SE mitteilte, hat der Debüt-Konsortialkredit ein Volumen von 3,75 Milliarden Euro und eine Laufzeit von drei Jahren, die zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden kann. Der Kredit kann in verschiedenen Währungen in Anspruch genommen werden und ist für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Absicherung der Liquidität vorgesehen.

AMS trotzt Corona-Krise und erwartet "sehr gutes" 3. Quartal

Osram-Mehrheitsaktionär AMS ist von der Corona-Pandemie im abgelaufenen Quartal nur in beschränktem Maße beeinträchtigt worden und schaut optimistisch in die Zukunft. Treibend blieb die starke Nachfrage nach Sensorlösungen für Smartphones. Das Unternehmen aus der Steiermark, das kürzlich die Mehrheit beim ungleich größeren Konkurrenten Osram übernahm, konnte bei 13 Prozent Umsatzwachstum den Gewinn deutlich steigern. Das bereinigte EBIT erreichte 90,1 Millionen Dollar nach 49,0 Millionen vor Jahresfrist, wie AMS mitteilte, oder 20 Prozent des Umsatzes.

OMV verdient in 2Q drastisch weniger - Untergrenze Produktionsziel höher

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV hat im zweiten Quartal bei rückläufiger Produktion unter anderem wegen gesunkener Öl- und Gaspreise, aber auch durch coronabedingt niedrigerer Nachfrage drastisch weniger verdient. Nach den Ende April gesenkten 2020-er Zielen für Förderung, Ölpreis und Investitionen erhöhte der Konzern jetzt die Untergrenze bei der Produktion, sieht aber den Gaspreis niedriger.

Unicredit zahlt 2020 keine Dividende und stoppt Aktienrückkauf

Die italienische Bank Unicredit hat angekündigt, 2020 an die Aktionäre keine Dividende auszuschütten. Zudem soll es keine Aktienrückkäufe geben. Dies erfolge vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Europäischen Zentralbank. Unicredit teilte weiter mit, dass die Zahlungen im kommenden Jahr wieder aufgenommen werden sollen, vorausgesetzt, die EZB verlängert ihre Empfehlungen nicht.

Santander schreibt wegen Wertminderungen hohen Milliardenverlust

Banco Santander SA hat wegen Abschreibungen einen kräftigen Verlust im zweiten Quartal verbucht. Wie die spanische Bank mitteilte, wurde aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaftsaussichten eine Wertminderung von 12,6 Milliarden Euro vorgenommen. Der Nettoverlust lag bei 11,13 Milliarden Euro bei Einnahmen von 10,46 Milliarden Euro. Im Vorjahr wurde noch ein Nettogewinn von 1,39 Milliarden Euro verzeichnet bei Einnahmen von 12,35 Milliarden Euro.

Sanofi hebt nach Gewinnsteigerung Jahresprognose an

Sanofi hat mit Hilfe eines Sonderertrags den Nettogewinn im zweiten Quartal massiv gesteigert und die Prognose für den Gewinn je Aktie im Gesamtjahr erhöht. Mit Hilfe eines Gewinns von 7,3 Milliarden Euro aus einem Aktienrückkaufgeschäft, das im Mai mit Regeneron Pharmaceuticals abgeschlossen wurde, stieg das Nettoergebnis sprunghaft auf 7,6 Milliarden Euro, gegenüber einem Verlust von 87 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Schneider Electric verdient weniger und gibt Ausblick

Die Schneider Electric SE hat im ersten Halbjahr weniger verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde wieder in Kraft gesetzt. Wie der französische Elektronikkonzern mitteilte, lag der Nettogewinn bei 775 (Vorjahr: 993) Millionen Euro. Der Umsatz fiel organisch um 10,5 Prozent auf 11,58 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem organischen Umsatzrückgang zwischen 7 und 10 Prozent und einem Rückgang der bereinigten EBITA-Marge organisch zwischen 50 und 90 Basispunkten.

Barclays-Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten halbiert

Der Vorsteuergewinn von Barclays hat sich im ersten Halbjahr mehr als halbiert. Gründe waren ein schwaches zweites Quartal sowie hohe Wertberichtigungen bei Krediten. Das zweite Halbjahr werde schwierig, warnte die britische Bank. Der Vorsteuergewinn sank im ersten Halbjahr auf 1,27 Milliarden britische Pfund von 3,01 Milliarden Pfund in der ersten Jahreshälfte 2019. Im zweiten Quartal ging der Vorsteuergewinn auf 359 Millionen Pfund zurück von 1,53 Milliarden. Analysten hatten in einem von der Bank erstellten Konsens mit 491 Millionen Pfund gerechnet.

Sanofi und GSK vereinbaren mit London Lieferung von Covid-19-Impfstoff

Sanofi und Glaxosmithkline haben sich mit der britischen Regierung geeinigt, bis zu 60 Millionen Dosen eines Covid-19-Impfstoffs zu liefern. Ein finaler Vertrag steht noch aus, wie das französische und das britische Pharmaunternehmen gemeinsam mitteilten.

Rio Tinto erhöht trotz Gewinnrückgangs Dividende

Der Bergbaukonzern Rio Tinto will seine Aktionäre bei der Stange halten. Das Unternehmen, das wegen der Pandemie mit unsicheren Aussichten zu kämpfen hat, erhöhte die Zwischendividende trotz eines Gewinnrückgangs um 20 Prozent. In den sechs Monaten per Ende Juni verdiente Rio Tinto unter dem Strich 3,32 Milliarden US-Dollar nach 4,13 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 06:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.