Die Schneider Electric SE hat im ersten Halbjahr weniger verdient. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde wieder in Kraft gesetzt.Der französische Industriekonzern Schneider Electric wagt trotz der Corona-Krise wieder eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach erwartet der Siemens-Konkurrent nun einen Rückgang der Erlöse zwischen 7 und 10 Prozent, wie das Unternehmen am Mittwoch in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Dabei sind Zu- wie Verkäufe und Wechselkurseffekte ausgeklammert. ...

