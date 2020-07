Virgin Galactic will in naher Zukunft kurze Flugreisen ins All anbieten. Jetzt hat das Unternehmen erstmals Bilder der Kabine veröffentlicht, von der aus die Weltraumtouristen hinab auf die Erde blicken sollen. Noch immer ist nicht klar, wann Virgin Galactic die ersten Touristen ins All befördern wird. Das britische Raumfahrtunternehmen hat jetzt aber immerhin erste Bilder aus dem Inneren ihres VSS Unity getauften Raumfahrzeugs veröffentlicht. Insgesamt befinden sich sechs Passagiersitze in dem Gefährt. Neben jedem Sitz befindet sich ein Bullauge. Aber auch die Kabinendecke ist mit kreisrunden Fenstern...

