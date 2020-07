Die US-Warenhandelsbilanz belief sich im Juni auf -70,6 Milliarden US-Dollar - Die Großhandelsbestände gingen um 2% auf 626,9 Milliarden Dollar zurück - Das internationale Handelsdefizit der Vereinigten Staaten ging im Juni um 4,6 Milliarden Dollar auf 70,6 Milliarden Dollar zurück, wie die am Mittwoch gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Bureau ...

