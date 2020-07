NEU DELHI (dpa-AFX) - Die ersten 5 von insgesamt 36 Kampfflugzeugen aus Frankreich sind in Indien angekommen. Indien hatte die Rafale-Flieger bereits 2016 für 8,78 Milliarden Dollar bestellt, aber kürzlich infolge der gegenwärtigen Spannungen mit dem Nachbarn China um eine raschere Lieferung gebeten. Indiens Verteidigungsminister Rajnath Singh schrieb dazu am Mittwoch auf Twitter, dass die Flieger die indische Luftwaffe revolutionieren würden. Die fünf Flieger sind der erste Kampfjetzuwachs in Indien seit zwei Jahrzehnten. Die Flieger würden jegliche Bedrohung abschrecken, schrieb der Verteidigungsminister außerdem.



Im Juni gingen Soldaten der beiden Atommächte Indien und China an ihrer gemeinsamen Grenze im Himalaya mit Stöcken, Steinen und Fäusten aufeinander los, mindestens 20 Inder starben. Die Grenze ist umstritten. 1962 führten die beiden Nationen einen kurzen Krieg darum, den China gewann.



Auch mit Pakistan hat Indien eine belastete Beziehung, auch ihre Grenze ist umstritten. Immer wieder kommt es dort in der Kashmir-Region zu Schusswechseln./asg/DP/fba

