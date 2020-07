Von Michael Dabaie

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat für seine Prüfsubstanz MK-6482 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status "Breakthrough Therapy" in der Krebsbehandlung erhalten. Der Status gilt für die Therapie bestimmter Patienten mit einem Nierenzellkarzinom, das mit der von-Hippel-Lindau-Krankheit (VHL) assoziiert ist.

Die FDA erteilte MK-6482 auch den "Orphan-Drug"-Status für die von-Hippel-Lindau-Krankheit. Basis für diese Einstufungen sind Daten aus einer Phase-2-Studie, in der die Prüfsubstanz bei Patienten mit VHL-assoziiertem klarzelligem Nierenzellkarzinom untersucht wurde.

Die Von-Hippel-Lindau-Krankheit ist eine seltene, erbliche Tumorerkrankung, bei der gutartige Blutgefäß-Tumore sowie verschiedene Krebsarten, einschließlich des Nierenzellkarzinoms auftreten können.

