China hat der EU im Streit um Hongkong "Einmischung in innere Angelegenheiten' vorgeworfen. Das chinesische Außenministerium kritisierte am Mittwoch das Maßnahmenpaket, das die EU-Staaten als Reaktion auf das neue Staatssicherheitsgesetz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion beschlossen hatten."Hongkong ist allein eine innere Angelegenheit Chinas', sagte ein chinesischer Außenamtssprecher.Die von der EU beschlossenen Maßnahmen sehen eine Einschränkung von Exporten vor, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung genutzt werden können. Zudem prüft die EU Möglichkeiten zur Unterstützung der Zivilgesellschaft in China.Beispielsweise könnte es mehr Stipendien für Studenten oder einen einfacheren EU-Schutz für Bürgerrechts-Aktivisten geben, die politisch verfolgt werden.

