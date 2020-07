Vancouver, British Columbia - 29. Juli 2020 - Copper Mountain Mining Corporation (TSX: CMMC | ASX:C6C) (das "Unternehmen" oder "Copper Mountain" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/copper-mountain-mining-corp/ ) gibt starke Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2020 bekannt. Alle Währungen sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. Alle Ergebnisse werden auf einer 100%-Basis angegeben. Die Finanzberichte und die Management Discussion & Analysis ("MD&A") des Unternehmens sind unter www.CuMtn.com und www.sedar.com verfügbar.Q2 2020 HÖHEPUNKTE- Übertrifft den am 10. März 2020 angekündigten revidierten Betriebsplan mit einer Produktion von 23,9 Millionen Pfund Kupferäquivalent im zweiten Quartal 2020 (bestehend aus 18,1 Millionen Pfund Kupfer, 7.499 Unzen Gold und 86.126 Unzen Silber).- Deutliche Senkung der Barkosten pro Pfund im 2. Quartal 2020:- Die C1-Bargeldkosten pro produziertem Pfund Kupfer beliefen sich auf 1,48 US-Dollar gegenüber 1,74 US-Dollar im zweiten Quartal 2019.- Die All in sustaining cost (AISC) pro Pfund Kupfer betrugen 1,67 US-Dollar gegenüber 1,85 US-Dollar im zweiten Quartal 2019.- Die Gesamtkosten (AIC) pro Pfund Kupfer betrugen 1,67 US-Dollar gegenüber 2,35 US-Dollar im zweiten Quartal 2019.- Erhöhte Einnahmen auf $91 Millionen im Vergleich zu $65 Millionen im 2. Quartal 2019- Gestiegener Bruttogewinn auf 30,3 Millionen US-Dollar gegenüber 1,6 Millionen US-Dollar im 2. Quartal 2019- Steigerung des Gewinns pro Aktie auf $ 0,12 gegenüber $ 0,01 im 2. Quartal 2019- Erhöhte den operativen Cashflow vor Veränderungen des Betriebskapitals auf 41,5 Millionen USD gegenüber 4,7 Millionen USD im zweiten Quartal 2019.- Abschluss Installation von Direktflotationsreaktoren im Juli planmäßig und im Rahmen des Budgets- Abgeschlossene aktualisierte Machbarkeitsstudie von Eva Copper (angekündigt am 7. Mai 2020), die verbesserte wirtschaftliche und betriebliche Kennzahlen aufzeigt, darunter- Nettogegenwartswert nach Steuern (8%) von 437 Millionen USD und ein IRR nach Steuern von 29%.- Gesamtproduktion von 1,5 Milliarden Pfund Kupfer über eine 15-jährige Lebensdauer der Mine.- C1 Barkosten von 1,44 US-Dollar pro Pfund Kupfer, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte."Wir freuen uns, dass wir trotz der globalen Auswirkungen des COVID-19-Virus und des damit verbundenen niedrigeren Kupferpreisumfelds ein so starkes Quartal erreicht haben", kommentierte Gil Clausen, Präsident und CEO von Copper Mountain. "Das positive Ergebnis war ein direktes Ergebnis unserer schnellen Reaktion bei der Umsetzung eines überarbeiteten Minenplans Anfang März, was die Flexibilität des Plans für die Copper Mountain-Mine und die Fähigkeit unseres Teams, sich schnell an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen, unter Beweis stellt. Noch wichtiger ist, dass wir der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter Priorität eingeräumt haben und dass es in keinem unserer Betriebe bestätigte oder vermutete Fälle von COVID-19 gab."Herr Clausen fuhr fort: "Bei höheren Metallpreisen und niedrigeren Kosten ist es unser Ziel, unsere Cash-Position aufzubauen, um einen schnellen Neustart der zweiten Stufe des Mühlenerweiterungsprojekts, die Installation der dritten Kugelmühle, zu ermöglichen. Die erste Stufe unserer 45.000 Tonnen pro Tag (TPD) Mühlenerweiterung, die Installation der Direktflotationsreaktoren, wurde Anfang Juli abgeschlossen. Das Unternehmen hat auch weiterhin Ausgaben für lange Vorlaufzeiten im Zusammenhang mit der Installation der Kugelmühle Nr. 3 getätigt, und wir gehen davon aus, den Bau Ende 2020 oder Anfang 2021 wieder aufzunehmen."ZUSAMMENFASSUNG DER BETRIEBSERGEBNISSEInformationen zur MinenproduktionCopper Mountain Mining (100% Basis)2020Q22019Q22020H12019H1MineGesamte geförderte Tonnen (000)10,94716,13925,86633,593Abgebaute Erz-Tonnen (000s)3,5773,0077,2555,821Abfalltonnen (000s)7,37013,13218,61127,772Abstreifverhältnis2.064.372.574.77MühleGemahlene Tonnen (000s)3,6653,7647,2037,314Futtermittelqualität (Cu%)0.280.280.290.29Erholung (%)79.078.277.279.9Betriebszeit (%)92.595.092.494.0Gemahlene Tonnen (TPD)40,27541,36339,58240,409ProduktionKupfer-Äquivalent (000s)23,94622,11245,71744,305Kupfer (000s lb)18,09218,45035,56437,060Gold (oz)7,4996,92213,63814,049Silber (oz)86,12665,707166,142127,987VerkäufeKupfer (000s lb)18,87917,93136,74137,279Gold (oz)6,2897,04412,65314,070Silber (oz)80,29455,276158,866120,268C1 Barkosten pro produziertem Pfund Kupfer (US$)(1)1.481.741.741.76AISC pro produziertem Pfund Kupfer (US$)(1)1.671.851.901.86AIC pro produziertem Pfund Kupfer (US$)(1)1.672.352.062.40Durchschnittlicher realisierter Kupferpreis (US$ pro Pfund)2.432.722.492.79(1) Non-GAAP-Leistungsmessung. Siehe MD&A für Einzelheiten.Wie am 10. März 2020 angekündigt, hat das Unternehmen als Reaktion auf die weltweite COVID-19-Pandemie und das daraus resultierende niedrigere Kupferpreisumfeld einen revidierten Betriebsplan für 2020 umgesetzt. Der überarbeitete Betriebsplan konzentrierte sich auf die Aufrechterhaltung positiver Margen und eines positiven Cashflows. Während des zweiten Quartals 2020 arbeitete das Unternehmen weiterhin nach diesem revidierten Plan, wobei die Ergebnisse die Erwartungen übertrafen.Im zweiten Quartal 2020 produzierte die Copper Mountain Mine 23,9 Millionen Pfund Kupferäquivalent (bestehend aus 18,1 Millionen Pfund Kupfer, 7.499 Unzen Gold und 86.126 Unzen Silber) im Vergleich zu 22,1 Millionen Pfund Kupferäquivalent (bestehend aus 18,4 Millionen Pfund Kupfer, 6.922 Unzen Gold und 65.707 Unzen Silber) im zweiten Quartal 2019. Die Kupfer-, Gold- und Silberproduktion im 2. Quartal 2020 lag über den Erwartungen des revidierten Betriebsplans. Die Mine verarbeitete im zweiten Quartal 2020 insgesamt 3,7 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,28% Cu und einer Kupferausbeute von 79,0%, verglichen mit 3,8 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,28% Cu und einer Kupferausbeute von 78,2% im zweiten Quartal 2019. Es wird erwartet, dass sich der Kupfergehalt in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 verbessert, wenn das Unternehmen den Abbau in Grube #3 wieder aufnimmt und gleichzeitig die Kosten niedrig hält. Die Verfügbarkeit der Mühle betrug im Durchschnitt 92,5% im zweiten Quartal 2020 gegenüber 95,0% im zweiten Quartal 2019. Die leichte Abweichung bei der Mühlenverfügbarkeit war eine Folge der planmäßigen präventiven Wartungsstillstände im 2. Quartal 2020.Die Barkosten für C1 pro produziertem Pfund Kupfer, abzüglich der Gutschriften für Nebenprodukte, betrugen im zweiten Quartal 2020 1,48 US-Dollar gegenüber 1,74 US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Der Rückgang der Kosten pro Pfund im zweiten Quartal 2020 war das Ergebnis geringerer Abbaukosten und höherer Nebenproduktgutschriften (Anstieg um 33,9%) für das im zweiten Quartal 2020 produzierte Gold und Silber im Vergleich zum zweiten Quartal 2019. Die AISC-Kosten pro produziertem Pfund Kupfer beliefen sich im zweiten Quartal 2020 auf 1,67 US-Dollar gegenüber 1,85 US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Der niedrige AISC beinhaltet 4,8 Millionen US-Dollar an nachhaltigen Kapital-, Leasing- und anwendbaren Verwaltungsausgaben im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zu 2,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2019.Die AIC pro produziertem Pfund Kupfer betrug im zweiten Quartal 2020 1,67 US-Dollar gegenüber 2,35 US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Die AIC ist die gleiche wie die AISC für das 2. Quartal 2020, da im 2. Quartal 2020 keine Kosten für die verzögerte Abraumbeseitigung oder den Abbau von niedrig gradigen Lagerbeständen anfielen, im Vergleich zu 10,7 Millionen US-Dollar für die verzögerte Abraumbeseitigung und 1,7 Millionen US-Dollar für niedrig gradige Lagerbestände im 2.Der signifikante Rückgang bei C1, AISC und AIC, der im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zu den vergangenen Quartalen verzeichnet wurde, war das Ergebnis der Kosteneinsparungsinitiativen und der Betriebseffizienz des Unternehmens in der Mine Copper Mountain, ergänzt durch einen Anstieg der Edelmetallpreise und der Produktion im zweiten Quartal 2020.ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZERGEBNISSEErgebnisse und Höhepunkte (100%)Drei Monate bis30. Juni,Sechs Monate bis30. Juni,(In Tausend CDN$, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)2020$2019$2020$2019$FinanzenEinnahmen91,08965,144140,653152,014Brutto(verlust)gewinn30,2591,63615,31024,912Brutto(verlust)gewinn vor Abschreibung(1)36,2226,80127,38136,416Netto(verlust)einkommen31,9332,529(11,525)20,355(Verlust) Gewinn pro Aktie - unverwässert0.120.01(0.05)0.07Bereinigte Verdienste(1)(1,458)(917)(11)5,119Bereinigter Gewinn pro Aktie - unverwässert(0.01)(0.00)(0.00)0.03EBITDA(1)49,12010,2579,40542,121Bereinigtes EBITDA15,7296,81120,91926,885Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit15,68523,68532,02547,374Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Ende des Zeitraums29,00343,896(1) Non-GAAP-Leistungsmessung. Siehe MD&A für Einzelheiten.Im 2. Quartal 2020 beliefen sich die Einnahmen auf 91,1 Millionen US-Dollar, abzüglich Preisanpassungen und Behandlungskosten, gegenüber 65,1 Millionen US-Dollar im 2. Die Einnahmen im 2. Quartal 2020 basierten auf dem Verkauf von 18,9 Millionen Pfund Kupfer, 6.289 Unzen Gold und 80.294 Unzen Silber. Im Vergleich dazu wurden im 2. Quartal 2019 17,9 Millionen Pfund Kupfer, 7.044 Unzen Gold und 55.276 Unzen Silber verkauft. Der Umsatzanstieg war in erster Linie das Ergebnis der positiven Marktbewertung und der endgültigen Anpassung der Konzentratverkäufe in Höhe von 20,3 Millionen $ im Vergleich zu einer negativen Marktbewertung und endgültigen Anpassung in Höhe von 4,2 Millionen $ im zweiten Quartal 2019, was einer Differenz von etwa 24,5 Millionen $ entspricht.Die Umsatzkosten beliefen sich im zweiten Quartal 2020 auf 60,8 Millionen US-Dollar gegenüber 63,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Die Senkung der Umsatzkosten war in erster Linie das Ergebnis der Kosteneinsparungsinitiativen des Unternehmens, zu denen der Einsatz von weniger Ausrüstung und der Abbau von weniger Tonnen gehörte. Infolgedessen beinhalteten die Verkaufskosten für das 2. Quartal 2020 nicht die Bergbaukosten, die dem minderwertigen Lagerbestand oder dem aufgeschobenen Abbau zugewiesen wurden. Dies steht im Vergleich zu den Umsatzkosten des zweiten Quartals 2019, die sich netto aus 12,0 Millionen US-Dollar für verzögerte Abraumbeseitigung und 1,9 Millionen US-Dollar für niedrig gradige Lagerbestände zusammensetzten.Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2020 einen Reingewinn von 31,9 Millionen US-Dollar gegenüber einem Reingewinn von 2,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Die Abweichung des höheren Nettogewinns für das zweite Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 ist unter anderem auf mehrere Posten zurückzuführen:- Die Einnahmen im 2. Quartal 2020 beinhalteten, wie oben erwähnt, eine große positive Marktbewertung und eine endgültige Anpassung der vorläufigen Preise für Konzentratverkäufe.- Die Einbeziehung eines nicht liquiditätswirksamen, nicht realisierten Wechselkursgewinns in Höhe von $14,5 Millionen im Vergleich zu einem nicht liquiditätswirksamen, nicht realisierten Wechselkursgewinn in Höhe von $6,7 Millionen im zweiten Quartal 2019, eine Differenz von ca. $7,8 Millionen, die in erster Linie im Zusammenhang mit den auf US-Dollar lautenden Schulden des Unternehmens stand.Auf bereinigter Basis verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal 2020 einen Nettoverlust von 1,5 Millionen US-Dollar gegenüber 0,01 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2019.UPDATE ZUR PROJEKTENTWICKLUNGAusbau der Copper Mountain MühleIm zweiten Quartal 2020 schloss das Unternehmen mit der Installation von Direktflotationsreaktoren (DFRs) die erste Stufe des 45.000 TPD-Werkserweiterungsprojekts ab. Die DFR werden den Wirkungsgrad und die Kapazität des derzeitigen Reinigungskreislaufs erhöhen, wodurch der Kupferkonzentratgehalt voraussichtlich von etwa 25% auf 28% steigen wird, was zu niedrigeren Kosten für Transport, Verhüttung und Raffination des Konzentrats führen wird. Die Installation der DFRs wurde planmäßig und im Rahmen des Budgets abgeschlossen. Seit der Inbetriebnahme der DFR's Anfang Juli erreicht das Projekt den angestrebten Endkonzentratgehalt.Wie bereits im ersten Quartal 2020 festgestellt, hat das Unternehmen als Folge von COVID-19 die meisten größeren Investitionsausgaben verschoben und daher die Arbeiten an der zweiten Stufe der Erweiterungspläne für die Kugelmühle der bestehenden Copper Mountain Mine, d.h. die Installation der dritten Kugelmühle, eingestellt. Mit der Erweiterung der Kugelmühle soll der Durchsatz von 40.000 TPD auf 45.000 TPD erhöht und die Kupfergewinnung verbessert werden, da eine feinere Erzzerkleinerung erreicht werden kann. Das Erweiterungsprojekt umfasst die Installation einer dritten Kugelmühle, die das Unternehmen bereits gekauft hatte. Die Arbeit wurde auf die Erfüllung der Verpflichtungen für die bereits Ende letzten Jahres bestellten langen Bleiprodukte reduziert, was einen effizienten und zügigen Neustart des Projekts ermöglichen wird. Angesichts der in jüngster Zeit gestiegenen Kupferpreise plant das Unternehmen, weiterhin nach seinem überarbeiteten Betriebsplan zu arbeiten und seine Cash-Position aufzubauen, mit dem Ziel, die zweite Phase des Erweiterungsprojekts der Kugelmühle je nach Marktbedingungen Ende 2020 oder Anfang 2021 wieder aufzunehmen.Eva-Kupfer-ProjektDas Unternehmen schloss eine aktualisierte Machbarkeitsstudie Eva Copper 2020 ab und gab am 7. Mai 2020 seine Ergebnisse bekannt, die im Vergleich zu den Ergebnissen der vorherigen Machbarkeitsstudie 2018 eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und Betriebskennzahlen, einschließlich eines höheren Nettogegenwartswerts nach Steuern, eine höhere Produktion, geringere Barmittelkosten und eine längere Lebensdauer der Mine nachweisen.Ergebnisse eingeschlossen:- Nettogegenwartswert nach Steuern mit einem 8%igen Rabatt von 437 Millionen USD und einem IRR nach Steuern von 29%.- Gesamtproduktion von 1,5 Milliarden Pfund Kupfer über eine 15-jährige Lebensdauer der Mine.- C1-Bargeldkosten von 1,44 US-Dollar pro Pfund Kupfer, netto nach Produktkrediten- Gesamtes anfängliches Entwicklungskapital von 382 Millionen US-Dollar.AUSBLICK 2020Das Unternehmen bekräftigt seine Produktions- und AIC-Richtwerte für das Jahr 2020 in Höhe von 70 bis 75 Millionen Pfund Kupfer bzw. 2,20 US$ und 2,35 US$ pro produziertem Pfund Kupfer. Es wird erwartet, dass die Kupferproduktion in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Gehalte und der Tatsache, dass das Unternehmen beginnt, grobkörnigere Erzgebiete abzubauen, die mit einer höheren Ausbeute verbunden sind, stärker gewichtet wird. Die AIC für die erste Hälfte des Jahres 2020 liegt unter der AIC-Guidance, und obwohl das Unternehmen erwartet, in der zweiten Jahreshälfte weiterhin zu niedrigeren Kosten zu arbeiten, passt das Unternehmen die Guidance zum jetzigen Zeitpunkt nicht an, da Unsicherheiten bestehen, die sich aus unvorhergesehenen Auswirkungen ergeben könnten, die COVID-19 in der Zukunft haben könnte. Das Unternehmen wird seine Kostenprognose auf Quartalsbasis bewerten.TELEFONKONFERENZ UND WEBCAST ZU DEN FINANZ- UND BETRIEBSERGEBNISSEN FÜR DAS 2. QUARTAL 2020Copper Mountain wird am Mittwoch, den 29. Juli 2020 um 7.30 Uhr (Pazifische Zeit) eine Telefonkonferenz für das obere Management veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020 zu diskutieren.Informationen zur Einwahl:Toronto und international: 647-427-7450Nordamerika (gebührenfrei): 1-888-231-8191Um am Webcast live per Computer teilzunehmen, gehen Sie zuhttps://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1339910&tp_key=930bdc54abAnrufinformationen wiedergebenToronto und international: 416-849-0833, Passcode: 1289867Nordamerika (gebührenfrei): 1-855-859-2056, Passcode: 1289867Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 5. August 2020 um 20.59 Uhr (Pazifische Zeit) verfügbar sein. Ein Archiv des Audio-Webcasts wird auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com verfügbar sein.JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020Die Jahreshauptversammlung 2020 des Unternehmens findet am Mittwoch, dem 9. September 2020, um 14.00 Uhr (Vancouver-Zeit) statt. Angesichts der anhaltenden gesundheitlichen Bedenken im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus ist es unerlässlich, eine soziale Distanzierung zu erreichen, um das Risiko der Verbreitung des Virus zu reduzieren. Um die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Gemeinden, Aktionäre, Mitarbeiter und anderen Interessengruppen des Unternehmens zu mindern, wird Copper Mountain daher eine virtuelle Konferenz abhalten. Das Unternehmen ermutigt die Aktionäre zur Teilnahme per Live-Audio-Webcast. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Vollmachtsrundschreiben des Unternehmens, das im August an die Aktionäre versandt wird.Über Copper Mountain Mining CorporationDas Flaggschiff von Copper Mountain ist die zu 75% im Besitz befindliche Copper Mountain-Mine im Süden von Britisch-Kolumbien in der Nähe der Stadt Princeton. Die Mine Copper Mountain produziert derzeit etwa 90 Millionen Pfund Kupferäquivalent, wobei die durchschnittliche Jahresproduktion voraussichtlich auf etwa 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent ansteigen wird. Copper Mountain verfügt auch über das Eva-Kupferprojekt in Queensland, Australien, das sich in der Entwicklungsphase befindet, sowie über ein 2.443 km2 großes, äußerst aussichtsreiches Landpaket im Gebiet von Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "CMMC" und an der Australian Stock Exchange unter dem Symbol "C6C" gehandelt.Weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens unter www.CuMtn.com verfügbar.Im Namen des Vorstands derCopper Mountain Mining"Gil Clausen"Gil Clausen, P.Eng.Präsident und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte anLetitia WongVizepräsidentin Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: 604-682-2992E-Mail: Letitia.Wong@CuMtn.comWebsite: www.CuMtn.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann vorausblickende Aussagen und vorausblickende Informationen (zusammen "vorausblickende Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind vorausblickende Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt" oder Variationen solcher Begriffe identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten", "eintreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen impliziert sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen die erfolgreiche Exploration der Grundstücke des Unternehmens in Kanada und Australien, die Zuverlässigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von Copper Mountain, einschließlich der einzelnen Managementdiskussionen und Analysen, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden, dargelegt sind. Obwohl Copper Mountain der Ansicht ist, dass die Informationen und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, vernünftig sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies nach geltendem Recht erforderlich ist, lehnt Copper Mountain jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Copper Mountain Mining CorporationVerkürzte konsolidierte Zwischenbilanz zur Finanzlage(Ungeprüft in Tausenden von kanadischen Dollar)30. Juni,202031. Dezember 2019VermögenUmlaufvermögenZahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente29,00332,126Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten33,50227,947Bestandsaufnahme29,14535,29991,65095,372Reklamationsanleihen4,1553,740Latente Steuerguthaben27,30228,088Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung533,475501,663Niedriggradige Halde65,52164,978722,103693,841VerbindlichkeitenKurzfristige VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten und abgegrenzte Verbindlichkeiten45,02941,366An verbundene Parteien zu zahlende Beträge3,828104,698Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten65,20160,260Laufende Steuerschuld1,4611,186115,519207,510Bestimmungen17,39118,104Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien131,271Langfristige Schulden187,158188,123Latente Steuerschuld2,4362,203453,775415,940GerechtigkeitZurechenbar an die Aktionäre der Gesellschaft:Aktienkapital266,663266,663Beisteuernder Überschuss19,49018,623Kumulierter sonstiger Gesamtverlust(3,073)(4,158)Kumuliertes Defizit(79,477)(70,516)203,603210,612Nicht beherrschender Anteil64,72567,289Total Eigenkapital268,328277,901722,103693,841Copper Mountain Mining CorporationVerkürzte konsolidierte Zwischenberichterstattung über Gewinn (Verlust) und Gesamtertrag (Verlust)Für die am 30. Juni endenden drei und sechs Monate(Ungeprüft in Tausend Kanadischen Dollar, außer Anzahl und Gewinn pro Aktie)Drei Monate beendet30. Juni,Sechs Monate bis zum 30. Juni,2020201920202019Einnahmen91,08965,144140,653152,014Kosten der Verkäufe(60,830)(63,508)(125,343)(127,102)Bruttogewinn30,2591,63615,31024,912Sonstige Einnahmen und AusgabenAllgemeines und Verwaltung(914)(2,631)(3,360)(5,392)Aktienbasierte Vergütung(575)(526)(1,203)(1,187)Betriebliches Einkommen28,770(1,521)10,74718,333Finanzielle Einnahmen31151105254Finanzaufwand(4,133)(4,442)(7,432)(8,241)Nicht realisierter Verlust aus Zinssatz-Swap(76)(96)(1,018)(490)Wechselkurs(verlust)gewinn14,4636,709(12,395)12,774Gewinn (Verlust) vor Steuern39,055801(9,993)22,630Laufender Steueraufwand(505)(463)(513)(976)Rückforderung aufgeschobener Einnahmen (Ausgaben)(6,617)2,191(1,019)(1,299)Reingewinn (Verlust)31,9332,529(11,525)20,355Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust)Anpassung der Fremdwährungsumrechnung4,192(1,904)1,085(2,707)Gesamtergebnis (Verlust)36,125625(10,440)17,648Nettogewinn (-verlust) zurechenbar auf:Aktionäre der Gesellschaft23,3731,102(8,961)13,602Nicht beherrschender Anteil8,5601,427(2,564)6,75331,9332,529(11,525)20,355Gewinn (Verlust) pro Aktie:Grundlegend0.120.01(0.05)0.07Verwässert0.120.01(0.05)0.07Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien, unverwässert (Tausend)191,331188,216191,331188,199Gewichtete durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien, verwässert (Tausend)192,020190,751191,331190,720Ausstehende Aktien am Ende des Berichtszeitraums (in Tausend)191,331188,237191,331188,237Copper Mountain Mining CorporationVerkürzte konsolidierte Zwischenbilanz der MittelflüsseFür die am 30. Juni endenden drei und sechs Monate,(Ungeprüft in Tausenden von kanadischen Dollar)Drei Monate beendet30. Juni,Sechs Monate beendet30. Juni,2020201920202019Geldflüsse aus betrieblichen AktivitätenNettogewinn (-verlust) für die Periode31,9332,529(11,525)20,355Anpassungen für:Abschreibung5,9645,18312,09611,522Nicht realisierter Devisen(gewinn)verlust(7,791)(5,906)11,933(9,588)Nicht realisierter Verlust aus Zinssatz-Swap76961,018490Latente Einkommenssteueraufwendungen (Rückforderung)6,617(2,191)1,0191,299Finanzaufwand4,1334,4427,4328,241Aktienbasierte Vergütung5755261,2031,18741,5074,67923,17633,506Netto-Änderungen bei Posten des Betriebskapitals(25,822)19,0068,84913,868Netto-Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten15,68523,68532,02547,374Geldflüsse aus InvestitionstätigkeitenTransaktionskosten(850)(850)Reklamationsanleihen(415)(415)Aufgeschobene Stripping-Aktivitäten(10,744)(7,437)(24,344)Erwerb von Eigentum, Anlagen und Ausrüstung(9,657)(5,560)(15,792)(7,820)Netto-Cashflow (verwendet in) aus Investitionstätigkeiten(10,072)(17,154)(23,644)(33,014)Geldflüsse aus FinanzierungsaktivitätenErlöse aus der Ausübung von Optionen und Warrants1926Vorschüsse von nicht beherrschenden Anteilen24,22315,035Zahlungen an nicht beherrschende Anteile(329)Darlehenskapital bezahlt(6,057)(9,541)(28,756)(22,369)Gezahlte Zinsen(3,299)(3,734)(5,031)(6,230)Finanz-Leasing-Zahlungen(2,128)(711)(2,993)(1,274)Netto-Cashflow für Finanzierungstätigkeiten(11,484)(13,967)(12,557)(15,141)Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel(1,349)(615)1,053(1,446)Abnahme der liquiden Mittel und Zahlungsmitteläquivalente(7,220)(8,051)(3,123)(2,227)Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Beginn der Periode36,22351,94732,12646,123Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Ende des Berichtszeitraums29,00343,89629,00343,896Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. 