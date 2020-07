In Polen sollen künftig Elektroautos produziert werden. Am Dienstag hat das Unternehmen Electromobility Poland (EMP) in Warschau erste Prototypen der geplanten Fahrzeuge vorgestellt. Bei den in Warschau präsentierten Designstudien handelt es sich um einen Hatchback und einen kompakten SUV. Beide Varianten sollen unter der Marke "Izera" im Jahr 2023 auf den Markt kommen. Besonderen Wert legt EMP auf die Feststellung, dass die erforderlichen Bauteile für die E-Autos auch zu großen Teilen in Polen produziert werden sollen. Die geplante WLTP-Reichweite der Stromer soll rund 400 ...

