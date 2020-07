BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Atomausstieg wird auch der Kohleausstieg vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Der Essener Stromproduzent Steag, einer der größten Betreiber von Steinkohlekraftwerken, bereitet dazu eine Verfassungsbeschwerde vor, wie das Handelsblatt berichtet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte Dow Jones Newswires, dass dazu am morgigen Donnerstag ein Eilantrag eingereicht werden soll. Dieser sei "in den letzten Zügen der Vorbereitung", so der Sprecher.

Das Unternehmen will den Kohleausstieg nicht stoppen, fordert aber eine bessere Entschädigung für das Abschalten seiner Anlagen. Die Steag sehe im Kohleausstiegsgesetz einen unzulässigen Eingriff in seine Eigentumsrechte, erklärte der Sprecher. Es gebe eine "krasse Ungleichbehandlung durch Stein- und Braunkohle". Gleichzeitig wurde gegenüber dem Handelsblatt auch betont, dass es nicht Ziel sei, das Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern oder dessen Durchführung zu verzögern.

Steag hatte sich wie andere Betreiber von Steinkohlekraftwerken schon im Vorfeld wiederholt über die Regelungen der Stilllegung beschwert. Die Unternehmen fühlen sich gegenüber den Braunkohlekonzernen RWE und Leag benachteiligt, für die schon frühzeitig üppige Entschädigungen von 4,75 Milliarden Euro festgelegt wurden. Die Steinkohlekraftwerke sollten dagegen an Auktionen teilnehmen, erstmals ab September. In der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs war noch vorgesehen, dass die Steinkohle-Anlagen ab 2027 auch entschädigungslos zwangsenteignet werden könnten. Zwar hatte der Bund das Gesetz kurz vor seiner Verabschiedung nochmals zugunsten der Steinkohle verbessert und für 2027 eine weitere Auktion eingeführt. Steag ist dennoch nicht zufrieden.

July 29, 2020

