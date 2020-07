Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio; Präsident Yasuhiko Saitoh) hat eine neue verbesserte Art von Silikonemulsionen entwickelt.

In der neuesten Liste zu den REACH-Verordnungen* der EU werden einige Maßnahmen vorgeschlagen, um die Konzentration spezifischer Siloxane, die in einigen Anwendungen von Silikonprodukten enthalten sind, auf weniger als 0,1 zu senken. Die spezifische Art der betroffenen Siloxane wirft keine Probleme in Bezug auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf. Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden und den Trend der REACH-Vorschriften zu berücksichtigen, hat Shin-Etsu jedoch neue Silikonemulsionsprodukte entwickelt.

Die neuen Silikonemulsionen, die mit einem hohen Maß an Reinigungstechnologie entwickelt wurden, senken die Konzentration spezifischer Siloxane, um dem Trend der REACH-Vorschriften zu entsprechen. Gleichzeitig wurde im Vergleich zu bestehenden Produkten auch die Stabilität unserer Silikonemulsionen verbessert.

Silikonemulsionen sind Produkte, die es einfach machen, Silikon und Wasser mit anderen Materialien zu mischen, indem Materialien wie Silikonflüssigkeiten und Silikonharzen mit einem Emulgator (Tensid) versetzt und in Wasser dispergiert werden. Aufgrund der überlegenen Eigenschaften von Silikonen und der einfachen Verwendung der Emulsionen werden Silikonemulsionen in einer Vielzahl von Anwendungen wie Trennmitteln, Schmiermitteln und Glanzverstärkern eingesetzt.

Shin-Etsu nutzt die überlegene Produktqualität und die technologischen Stärken von Shin-Etsu Chemical sowie unser System zur detaillierten Reaktion auf Kundenwünsche und wird sich auch in Zukunft bemühen, die Anforderungen des diversifizierenden Marktes zu erfüllen.

REACH, das fürdie vier Prozesse der Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) steht, ist ein von der Europäischen Union eingerichteter Regulierungsprozess, der zur Verbesserung des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt verabschiedet wurde.

Contacts:

Für Anfragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Tetsuya Koishikawa

TEL.: 03 3246 5091 oder von außerhalb Japans: 81 3 3246 5091

FAX: 03 3246 5096 oder von außerhalb Japans: 81 3 3246 5096

E-Mail: sec-pr@shinetsu.jp