ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Die Investoren hätten sich im Vorfeld der Aussagen der US-Notenbank zurückgehalten, so ein Teilnehmer. Dort werde auf weitere Signale für eine lockere Geldpolitik gesetzt. Der Offenmarktausschuss (FOMC) dürfte über zusätzliche Anreize für mehr Wachstum diskutieren, obwohl Fed-Offizielle zuletzt eine eher abwartende Haltung signalisiert hatten. Mit geldpolitischen Entscheidungen wird nicht gerechnet.

Daneben belasteten die Sorgen vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle. Die Neuinfektionen legen in vielen Ländern weiter deutlich zu. Zudem gab es schwache Daten zum Verbrauchervertrauen aus Europa, die die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung etwas dämpften.

Der SMI verlor vier Punkte auf 10.273 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,34 (zuvor: 44,34) Millionen Aktien.

Ansonsten machte vor allem die Berichtssaison die Kurse. Im Fokus standen dabei die Aktien von AMS, die um 1,4 Prozent fielen. AMS ist von der Corona-Pandemie im abgelaufenen zweiten Quartal nur in beschränktem Maße beeinträchtigt worden und schaut optimistisch in die Zukunft. AMS erwartet ein nach eigenen Angaben sehr gutes drittes Quartal mit 530 bis 570 Millionen Dollar Umsatz und einer bereinigten operativen Marge von 21 bis 24 Prozent. Treibend blieb die starke Nachfrage nach Sensorlösungen für Smartphones.

Mit einem Plus von 0,3 Prozent zeigten sich Richemont. Die negativen Nachrichten aus dem Luxusgüter-Sektor setzten sich nicht fort, denn die Quartalszahlen von Kering wurden, nach der LVMH-Enttäuschung am Vortag, positiv aufgenommen. Nach Einschätzung der Citigroup zeigt sich bei Kering eine Verbesserung. Die Umsätze im zweiten Quartal seien wechselkursbereinigt um 43 Prozent gesunken, wohingegen die Analysten und die Konsenserwartungen von einem Rückgang um 48 Prozent ausgegangen waren. Im Juni und Juli sei eine Erholung im Einzelhandel zu sehen gewesen, hieß es.

Die Aktien von Nestle zeigten sich kaum verändert. Das Unternehmen wird am Donnerstag die Ergebnisse für das erste Halbjahr bekannt geben. Auch CS Group (minus 0,9 Prozent) und Lafargeholcim (plus 0,2 Prozent) werden am Donnerstag einen Blick in die Bücher gewähren.

July 29, 2020

