PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zur Wochenmitte in der Defensive gehalten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 3300,16 Punkten. In Paris stieg der Cac 40 - angetrieben von positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen - um 0,60 Prozent auf 4958,74 Punkte. In London ging es für den britischen FTSE 100 um 0,04 Prozent auf 6131,46 Punkte nach oben.



Bei den am Abend erwarteten Beschlüssen der Fed-Zinssitzung wird am Markt nicht mit einer Änderung der Geldpolitik gerechnet. Der Leitzins dürfte demnach weiterhin in der Spanne zwischen 0,0 und 0,25 Prozent bleiben. Nach der Zinsentscheidung wird erwartet, dass Notenbankpräsident Jerome Powell eine Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in den USA liefert. Bereits vor Beginn der zweitägigen Zinssitzung hatte die Fed am Dienstag mitgeteilt, dass die meisten ihrer in der Corona-Krise aufgelegten Kreditprogramme zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie um drei Monate bis zum Jahresende verlängert werden./edh/he



EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, GB0001383545

