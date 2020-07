DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.300,16 -0,10% -11,88% Stoxx50 3.010,52 -0,21% -11,53% DAX 12.822,26 -0,10% -3,22% FTSE 6.131,46 +0,04% -18,74% CAC 4.958,74 +0,60% -17,05% DJIA 26.450,66 +0,27% -7,32% S&P-500 3.245,34 +0,84% +0,45% Nasdaq-Comp. 10.520,59 +1,14% +17,25% Nasdaq-100 10.647,98 +1,10% +21,93% Nikkei-225 22.397,11 -1,15% -5,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,95 -28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,36 41,04 +0,8% 0,32 -28,4% Brent/ICE 43,81 43,22 +1,4% 0,59 -29,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.960,59 1.959,60 +0,1% +1,09 +29,2% Silber (Spot) 24,22 24,63 -1,7% -0,41 +35,7% Platin (Spot) 933,43 952,08 -2,0% -18,65 -3,3% Kupfer-Future 2,91 2,91 +0,2% +0,01 +3,4%

Am Goldmarkt ist Ruhe eingekehrt, zum Teil auch weil Investoren die Aussagen der US-Notenbank abwarten wollen. So zeigt sich der Goldpreis unverändert bei 1.959 Dollar je Feinunze. Viele Beobachter glauben indes, dass Gold noch einiges an Terrain erobern kann. Am Vortag hat Goldman Sachs ein 12-Monats-Ziel von 2.300 Dollar genannt.

Die Ölpreise profitieren von einem viel stärker als erwarteten Rückgang der US-Öllagerdaten. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 10,611 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. Teilnehmer verwiesen vor allem auf eine deutlich gestiegene Benzinnachfrage, die sich auf dem höchsten Stand seit März befand. WTI gewinnt 0,9 Prozent auf 41,39 Dollar je Barrel, Brent steigt um 1.3 Prozent auf 43,79 Dollar.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Mit leichten Aufschlägen zeigt sich die Wall Street unmittelbar vor den mit Spannung erwarteten Aussagen der US-Notenbank. Hier stehen vor allem mögliche Erwägungen der Währungshüter zur Stimulierung der Konjunktur im Blick. Im übrigen spielt vor allem bei den Einzelwerten die Musik, denn zahlreiche Unternehmen liefern mit ihren Quartalszahlen individuelle Hinweise auf die Lage der Wirtschaft. Der Musik-Streamingdienst Spotify hat im zweiten Quartal wegen gestiegener Steueraufwendungen einen deutlich höheren Verlust als im Vorjahr verzeichnet. Die Aktie verliert 2,3 Prozent. Blue Apron fallen um gut 15 Prozent. Der Kochboxen-Hersteller hat zwar von der Corona-Pandemie profitiert und ist in die Gewinnzone vorgerückt. Allerdings ist die Kundenzahl gesunken. Boeing verlieren 3,7 Prozent. Zwar fiel der Verlust höher aus als erwartet, doch der Free Cashflow hat positiv überrascht. Dagegen war der Verlust von General Motors nicht so hoch wie befürchtet. Die Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen nun um 3,3 Prozent zurück. Advanced Micro Devices übertraf mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen. Die Aktie macht einen Satz um 13,3 Prozent. Juniper Networks profitierte in der Corona-Pandemie von einer verstärkten Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und ist nach eigener Aussage mit einem guten Auftragspolster in das dritte Quartal gestartet. Juniper gewinnen 4,3 Prozent. L Brands explodieren um knapp 35 Prozent, nachdem das Bekleidungsunternehmen den Abbau von rund 15 Prozent seiner Belegschaft im Zuge der laufenden Neuaufstellung mitgeteilt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Knapp behauptet - Am fundamentalen Bild hat sich mit Blick auf die Coronakrise nichts geändert - latent belastete die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Das schwache Verbrauchervertrauen aus Europa mache Sorgen, hieß es im Handel. Daneben hielten sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurück. Für die Aktie von BASF ging es um 4,9 Prozent nach unten. BASF bleibt nach einem coronabedingten Einbruch des Geschäfts im zweiten Quartal einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr weiter schuldig. Deutsche Bank gaben 2,5 Prozent nach. Die Bank hat im zweiten Quartal trotz Corona-Pandemie überraschend einen Gewinn erzielt. Die Citigroup zweifelt indes an der Nachhaltigkeit der Ergebnisse. Auch die DWS (minus 4,1 Prozent) legte Zahlen vor. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe über den Marktschätzungen gelegen, so die Citi-Analysten. Die Marge habe die Erwartungen allerdings deutlich verfehlt. Daneben hat Barclays (minus 6,1 Prozent) Zahlen ausgewiesen: Der Vorsteuergewinn hat sich im ersten Halbjahr mehr als halbiert. Banco Santander (minus 4,7 Prozent) hat wegen Abschreibungen einen kräftigen Verlust im zweiten Quartal verbucht. In Frankreich legte die Aktie von Kering 4 Prozent zu. Nach Einschätzung der Citigroup zeigt sich bei Kering eine Verbesserung. Glaxosmithkline reagierten verschnupft auf die Zweitqartalszahlen. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel mit 19,2 Pence unter der Konsensschätzung von 19,63 Pence aus. Glaxosmithkline verloren an der Londoner Börse 3,2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:36h Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1776 +0,47% 1,1749 1,1719 +5,0% EUR/JPY 123,66 +0,41% 123,31 123,18 +1,4% EUR/CHF 1,0761 +0,06% 1,0766 1,0761 -0,9% EUR/GBP 0,9072 +0,09% 0,9083 0,9063 +7,2% USD/JPY 105,01 -0,06% 104,95 105,09 -3,5% GBP/USD 1,2980 +0,38% 1,2932 1,2930 -2,1% USD/CNH (Offshore) 7,0001 -0,05% 7,0026 7,0041 +0,5% Bitcoin BTC/USD 11.186,01 +1,49% 11.024,76 11.146,27 +55,1%

Am Devisenmarkt legt der Euro wieder zu, wenn auch in moderatem Tempo. Aktuell notiert er bei 1,1776 Dollar nach 1,1720 Dollar am späten Dienstag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Eingerahmt von einem sehr festen Index in Schanghai und einem schwachen Stand in Tokio haben die übrigen Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Mittwoch eine uneinheitliche Tendenz und moderate Kursbewegungen gezeigt. In Schanghai legte der Composite um 2,1 Prozent zu. Händler sprachen von stützenden höheren Kapitalzuflüssen aus dem Ausland und dass vor allem Kursgewinne bei Aktien aus dem Konsumgütersektor gesucht gewesen seien. Der Nikkei-Index schloss dagegen 1,1 Prozent im Minus mit 22.397 Punkten. Gebremst wurde er unter anderem vom Yen. Mit zuletzt 104,95 je Dollar lag er auf dem höchsten Stand seit März. Neben der US-Notenbank verwiesen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigte die Anleger. So haben die US-Demokraten gerade erst einen Vorschlag der Republikaner von Präsident Donald Trump für ein neues Coronavirus-Hilfspaket zurückgewiesen. Für Canon ging es nach einer Ergebnisenttäuschung um 13,5 Prozent abwärts, für Fanuc um 7,7 Prozent. Nissan Motor stellte für das laufende Fiskaljahr einen Nettoverlust in Aussicht. Das Papier verbilligte sich um 10,4 Prozent. Honda und Toyota geben im Nissan-Sog um bis zu 3,1 Prozent nach.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW-Batterieforschung wird mit 60 Millionen Euro gefördert

BMW bekommt 60 Millionen Euro für die Batterieforschung von der öffentlichen Hand. Der Autokonzern wird im Rahmen der Important Projects of Common European Interest gefördert, auf dessen Basis die Batteriezellförderung in der EU stattfindet. 70 Prozent der Förderung übernimmt der Bund, 30 Prozent das Land Bayern.

Kläger neuer Chef des deutschen SAP-Vertriebs

SAP hat mit Alexander Kläger (49) einen neuen Geschäftsführer der SAP Deutschland SE & Co KG ernannt. Er wird ab 1. August die Vertriebsorganisation hierzulande leiten und tritt die Nachfolge von Daniel Holz (50) an, der SAP auf eigenen Wunsch verlässt, wie das Softwareunternehmen mitteilte.

Opposition schließt Untersuchungsausschuss zu Wirecard nicht aus

Die Oppositionsfraktionen im Bundestag schließen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal nicht aus. Dieser sei "unvermeidlich", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion Fabio De Masi vor Beginn der Sondersitzung des Finanzausschusses zu den Vorgängen bei dem DAX-Konzern. Es brauche einen vollen Aktenzugang, auch über die Prüfungen, die bei der Wirecard-Bank von der Bafin vorgenommen wurden, so De Masi.

Bafin droht Wirecard mit Zwangsgeldern über 330.000 Euro

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 12:15 ET (16:15 GMT)

Der insolventen Wirecard AG droht eine Strafe von 330.000 Euro. Wie die Finanzaufsicht Bafin mitteilte, hat die Wirecard AG gegen die Pflichten aus 114 Absatz 1 Sätze 2 und 3 WpHG (fehlende Hinweisbekanntmachung) in Bezug auf die Jahresfinanzinformationen für das Geschäftsjahr 2019 verstoßen. Sie habe die Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten angeordnet und Zwangsgelder in Höhe von 330.000 Euro angedroht.

Aurubis macht Heiko Arnold zum neuen Produktionsvorstand

Heiko Arnold wird zum 15. August neuer Produktionsvorstand (COO) des Kupferkonzerns Aurubis. Der 54-jährige Manager wird nach einer Entscheidung des Aufsichtsrates Thomas Bünger nachfolgen, der sich als Technologievorstand (CTO) auf wichtige metallurgische Zukunftsprojekte zum Ausbau des Multimetall-Geschäfts konzentrieren und auch Forschung & Entwicklung verantworten soll.

Dürr traut sich wieder Prognose für 2020 zu

Der Anlagenbauer Dürr traut sich wieder eine Prognose für das laufende Jahr zu. Das Unternehmen sei im zweiten Quartal wegen der Folgen der Corona-Krise wie erwartet in die Verlustzone gerutscht, habe aber eine langsame Aufhellung des Geschäftsklimas verzeichnet, teilte die Dürr AG mit und kündigte ein Effizienzprogramm an, um der Marktschwäche im europäischen Automotive-Geschäft zu begegnet.

Steag will Verfassungsbeschwerde gegen Kohleausstieg einreichen

Nach dem Atomausstieg wird auch der Kohleausstieg vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Der Essener Stromproduzent Steag, einer der größten Betreiber von Steinkohlekraftwerken, bereitet dazu eine Verfassungsbeschwerde vor, wie das Handelsblatt berichtet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte Dow Jones Newswires, dass dazu am morgigen Donnerstag ein Eilantrag eingereicht werden soll. Dieser sei "in den letzten Zügen der Vorbereitung", so der Sprecher.

ZF bestellt von Schuckmann zum Vorstand - Sparte für E-Mobilität

Der Aufsichtsrat des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen hat Stephan von Schuckmann mit Wirkung zum 1. Januar in den Vorstand bestellt. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Michael Hankel an, der nach 17 Jahren Tätigkeit für das Unternehmen in den Ruhestand geht. Von Schuckmann leitet gegenwärtig die ZF-Division Pkw-Antriebstechnik. Als Vorstandsmitglied werde er eine neue Konzernsparte für elektrifizierte Pkw-Antriebe leiten, deren Gründung der Aufsichtsrat ebenfalls beschloss, hieß es.

Blue Apron überrascht mit Gewinn im 2. Quartal bei Nachfrageschub

Der US-Kochboxenanbieter Blue Apron hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie profitiert und entgegen den Markterwartungen einen Nettogewinn von 1,11 Millionen US-Dollar bzw. 0,08 Dollar je Aktie geschrieben. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust von 7,75 Millionen Dollar bzw. 0,59 Dollar je Aktie verbucht. Für das Unternehmen ist das laut Factset der erste Quartalsgewinn seit dem Börsengang 2017. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 131 Millionen Dollar. Analysten hatten laut Factset-Konsens mit einem Minus von 0,45 Dollar je Anteilsschein bei Umsätzen von 130 Millionen Dollar gerechnet.

Boeing plant größere Einschnitte bei Jobs und Produktion

Boeing hat angekündigt, die Produktion von Verkehrsflugzeugen zurückzufahren und seine Belegschaft weiter zu verkleinern. Der US-Konzern reagiert damit auf die Folgen der Pandemie, die die globalen Luftfahrtbranche in eine schwere Krise gestürzt hat. Zudem belastete das weiter bestehende Flugverbot für den Problemflieger 737 Max die Bilanz.

GE trifft Einbruch im Triebwerksgeschäft massiv

General Electric hat im zweiten Quartal unter dem Strich fast 2 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht, nachdem das lukrative Geschäft mit Strahltriebwerken für Flugzeuge von der Coronavirus-Pandemie massiv beeinträchtigt worden ist. Die Einnahmen des Industriekonzerns brachen um 24 Prozent ein.

GM massiv in den roten Zahlen, aber weniger als befürchtet

General Motors ist im zweiten Quartal sehr deutlich in die Verlustzone geraten. Ergebnis und Umsatz übertrafen jedoch die Erwartungen des Marktes, sodass der Aktienkurs des Autoherstellers vorbörslich um 3,8 Prozent zulegt. GM verbuchte einen Nettoverlust von 758 Millionen US-Dollar oder 56 Cent pro Aktie, nach Überschüssen von 2,418 Milliarden Dollar oder 1,66 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Glaxosmithkline profitiert von Verkäufen - Ausblick bestätigt

Der Verkauf mehrerer Marken im Bereich Consumer Health hat dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline einen Milliardengewinn im zweiten Quartal beschert. Das Unternehmen bestätigte seinen Ausblick für das laufende Jahr. Der Nettogewinn kletterte im Quartal auf 2,26 Milliarden Pfund nach 964 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis je Aktie sank jedoch um 38 Prozent auf 19,20 Pence. Analysten hatten dem Konzern im Factset-Konsens mit 19,63 Pence allerdings etwas mehr zugetraut.

Spotify mit deutlich höherem Verlust im 2. Quartal

Der Musik-Streamingdienst Spotify hat im zweiten Quartal wegen gestiegener Steueraufwendungen einen deutlich höheren Verlust als im Vorjahr verzeichnet. Das Unternehmen hatte im Quartal per Ende Juni 299 Millionen monatlich aktive Nutzer, ein Anstieg um 29 Prozent, davon waren 138 Millionen zahlende Kunden. Damit wurde das obere Ende der hauseigenen Erwartungen erreicht. Das Wachstum in Nordamerika war stärker als von Spotify erwartet und glich ein schwächeres Geschäft u.a. in Lateinamerika aus.

