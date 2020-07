Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando bietet zwei Wandelanleihen an und strebt einen Bruttoemissionserlös von insgesamt 1,0 Milliarde Euro an. Diesen will der Online-Modemarktplatz für Wachstum, strategische Chancen und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Begeben werden sollen zwei Tranchen nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen für je einen Gesamtnennbetrag von rund 500 Millionen Euro. Die Tranche A wird eine fünfjährige Laufzeit bis zum 6. August 2025 haben, die Tranche B eine siebenjährige bis zum 6. August 2027. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende, nennbetragslose Zalando-Stückaktien wandelbar sein.

Die Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren angeboten. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in einer Stückelung von je 100.000 Euro zwischen 100 Prozent und 102,15 Prozent (Tranche A) und zu 100 Prozent (Tranche B) ihres Nennbetrags begeben. Der jährliche Kupon soll für Tranche A zwischen 0,05 und 0,125 Prozent mit einer jährlichen Bruttorendite zwischen minus 0,375 und 0,125 Prozent liegen. Für Tranche B soll er zwischen 0,375 und 0,875 Prozent bei einer jährlichen Bruttorendite zwischen 0,375 und 0,875 Prozent liegen.

Die Wandlungsprämie liegt für Tranche A zwischen 40,0 und 45,0 Prozent über dem Referenzaktienkurs, für Tranche B zwischen 47,5 und 52,5 Prozent darüber. Der Referenzkurs wird dem Platzierungspreis einer Zalando Aktie bei dem gleichzeitig durchgeführten Angebot bestehender Aktien entsprechen.

Die finalen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich vor dem Handelsstart am Donnerstag durch eine separate Pressemitteilung bekannt gegeben. Valutatag der Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 6. August 2020 sein. Beide Wandelanleihen sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Joint Bookrunners wollen zeitgleich bestehende Zalando-Aktien für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen platzieren, die durch Leerverkäufe von Aktien das Marktrisiko aus dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen absichern möchten.

Zalando hat, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einer 90-tagigen Lock-up-Periode zugestimmt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 12:26 ET (16:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.