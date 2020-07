The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2020



ISIN Name



AU0000064164 BLOSSOMVALE HLDGS LTD

CA31831N2086 FIRESWIRL TECHNOLOGIES

CA70469M1086 PEAK POSIT.TECHN.INC.O.N.

FR0013520681 SELENA 20/25 ZO CV

US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO

US90343C1009 US AUTO PTS NETW. DL-,001

