Die Ex-Frau von Amazon-Boss Jeff Bezos, MacKenzie Scott, hat nach eigenen Angaben 1,7 Milliarden US-Dollar an verschiedene gemeinnützigen Organisationen gespendet - insgesamt sind es 116. Seit der Scheidung von Amazon-Chef Jeff Bezos besitzt dessen Ex-Frau rund vier Prozent der Anteile an dem E-Commerce-Riesen - und ist damit derzeit die zweitreichste Frau der Welt. Auch MacKenzie Scott, ehemals Bezos, profitierte von dem Kursfeuerwerk der Amazon-Aktie in den vergangenen Monaten. Seit Jahresbeginn soll Scotts Vermögen laut dem Milliardärsranking von Bloomberg um rund 22 ...

