Unternehmen und Organisationen, die mit der Produktion und Vermarktung der Pera de Rincón de Soto, eine Birne mit geschützter Ursprungsortangabe, in der autonomen Gemeinde La Rioja zu tun haben, arbeiten an dem Verbesserungsprogramm in der Produktion und Lagerung dieser Frucht, die bereits ihre ersten Ergebnisse bringt. Bildquelle: Shutterstock.com Die operative Gruppe des...

Den vollständigen Artikel lesen ...