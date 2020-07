AACHEN (dpa-AFX) - "Aachener Zeitung" zum Umgang mit Corona:



"Etliche hunderttausend Kinder kämpfen im Libanon ums Überleben, während es hierzulande offensichtlich immer mehr Menschen lästig wird, Schutzmasken zu tragen. Beide Geschehen haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun, offenbaren aber das eklatante Missverhältnis, das in der weltweiten Coronakrise nur einmal mehr zutage tritt: Die Glücklichen sehen schon Probleme in Nichtigkeiten, während die Elenden um ihr nacktes Leben kämpfen. Ob in Syrien oder im Libanon, in griechischen Flüchtlingslagern oder auf afrikanischen Flüchtlingsrouten: Die Menschen dort wären froh, wenn sie nur ein paar von den Chancen hätten, Not zu vermeiden oder zu entkommen, die freien Gesellschaften im Norden der Erde reichlich zur Verfügung stehen."/yyzz/DP/he

