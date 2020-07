WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Folgen der Corona-Pandemie haben die deutsche Wirtschaft in eine schwere Krise gestürzt. Volkswirte erwarten im Durchschnitt, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni gegenüber dem Vorquartal um etwa 9 Prozent geschrumpft ist. Erste vorläufige Daten gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (10.00 Uhr) bekannt. Bereits im ersten Vierteljahr war die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal um 2,2 Prozent gesunken. Es war der bislang stärkste Rückgang im Quartalsvergleich seit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2009.



Kontaktbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte hatten das Wirtschaftsleben ab Mitte März in großen Teilen zum Erliegen gebracht. Im zweiten Quartal schlugen die wegen des Virus verhängten Einschränkungen in Europas größter Volkswirtschaft richtig durch.



Volkswirte gehen aber davon aus, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr wieder anzieht, vorausgesetzt die Infektionszahlen steigen nicht deutlich an. Die Einschränkungen für Wirtschaft und Gesellschaft sind seit Mai zunehmend gelockert worden.



Trotz erster Lichtblicke und des milliardenschweren Konjunkturpakets rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr mit der schwersten Rezession seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie ging zuletzt von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr um 6,3 Prozent aus. Ähnlich düster sind andere Vorhersagen. In der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 war das deutsche BIP um 5,7 Prozent geschrumpft./mar/DP/fba

