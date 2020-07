NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit wird am Donnerstag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für Juli vorstellen. Experten erwarten einen saisonüblichen Anstieg. Sie gehen aber auch davon aus, dass die große Welle im Zuge der Corona-Krise erst einmal vorbei ist. Im Juni waren in Deutschland 2,85 Millionen Menschen ohne Job, fast 640 000 davon als Folge der Pandemie.



Dass mehr Menschen im Juli arbeitslos gemeldet sind, ist üblich. Vor den Sommerferien stellen weniger Betriebe neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, Ausbildungsverhältnisse enden. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele, rechnete zuletzt nicht damit, dass die Zahl der Arbeitslosen im Juli und August über 3 Millionen liegen werde.



Die Bundesagentur wird auch Zahlen zur Kurzarbeit für Mai nennen. Im April war diese auf einen Rekordwert von 6,83 Millionen geschnellt. Im März waren noch 2,49 Millionen Menschen in Kurzarbeit./igl/DP/fba

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de