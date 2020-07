=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 2Q (07:30 Telefonkonferenz), Amsterdam *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1H, Jona 06:35 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 06:50 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q, Bilbao *** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 2Q, Landsberg *** 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 2Q (11:30 Telefonkonferenz), Baden-Baden 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz und Strategie-Update), Duisburg 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 2Q, Leuwen *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:15 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 2Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 14:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Wolfsburg 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H, Werdohl 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Ergebnis 2Q, Quickborn 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 2Q, München *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Zamudio *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1H, Madrid *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:30 FR/Danone SA, Ergebnis 1H, Paris 07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H, Boulogne-Billancourt 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H, Triest 07:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1H, Neutraubling *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q, Rom *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H, Wien *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 2Q, Den Haag *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H, London 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 2Q, Seoul 08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H, Paris *** 08:15 FR/Total SE, Ergebnis 2Q, Courbevoie *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 09:00 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H, Unterschleißheim *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: +69.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,4% *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -9,0% gg Vq 1. Quartal: -2,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -11,1% gg Vj 1. Quartal: -2,3% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juli *** 10:00 DE/Covestro AG, Online-HV *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juli *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,8% zuvor: 7,4% *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 81,0 zuvor: 75,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,0 zuvor: -21,7 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,0 Vorabschätzung: -15,0 zuvor: -14,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteile in den sogenannten VW-Verfahren, Karlsruhe *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-PK, Berlin *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 2Q (16:00 Telefonkonferenz), München 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q, Wilmington *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q, Atlanta 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+0,8% gg Vj 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 14:30 US/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -34,7% gg Vq 1. Quartal: -5,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 1.450.000 zuvor: 1.416.000 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H, Courbevoie *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H, Clichy *** 18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 2Q, Mountain View *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q, Menlo Park *** 22:11 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q, Dearborn *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** - FR/Safran SA, Ergebnis 1H, Paris - NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 1H, Amsterdam - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1H, St. Leonards ===

