Von Yifan Wang

NEW YORK (Dow Jones)--Der chinesische Konzern Huawei Technologies ist größter Smartphone-Hersteller der Welt. Er zog im zweiten Quartal erstmals an der südkoreanischen Samsung Technologies vorbei, wie aus Daten des Marktforschers Canalys hervorgeht. Erstmals seit neun Jahren stehen damit weder Samsung noch Apple an der Spitze.

Huawei verkaufte im Zeitraum von April bis Juni 55,8 Millionen Smartphones, 5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen von Samsung fielen um 30 Prozent auf 53,7 Millionen. Huaweis Erfolg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der chinesische Heimatmarkt sich früher als andere Länder erholt hat. "Ohne Covid-19 wäre das nicht passiert", sagte Canalys-Analyst Ben Stanton.

July 30, 2020

