Nachhaltiges Investieren hat in der Corona-Krise noch an Bedeutung gewonnen. Doch wie erreichen Anleger, dass ihr Geld tatsächlich die von ihnen beabsichtigte Wirkung erzielt? PRIMA - Global Challenges (LU0254565566) integriert drei unterschiedliche Ansätze und macht die Kapitalanlage so transparent wie kaum ein anderer Investmentfonds. Betrachtet man die Geschichte ethischer Investmentfonds, so wurde der ethische Ansatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...