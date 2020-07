Cosmo Pharmaceuticals Halbjahresbericht 2020

Dublin, Irland - 30. Juli 2020 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute die Halbjahresresultate per 30. Juni 2020 bekannt.

Cosmo erhielt wichtige Produktzulassungen, setzte die Umsetzung seiner «Equity for product»-Strategie fort und ist auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2020 in die operative Gewinnzone zurückzukehren.

Höhepunkte im ersten Halbjahr 2020 - Produkte und Geschäfte

ByFavo wurde an Acacia Pharma Group (ENX: ACPH) im Januar 2020 in einem «Equity for product»-Deal unterlizenziert. Die Transaktion umfasste €30 Mio. (Vorauszahlungen, regulatorische und kommerzielle Meilensteine) plus zusätzlich verkaufsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu $105 Mio. Zusätzlich wurden €21,1 Mio. Eigenkapital in das Unternehmen investiert und €25 Mio. an Kreditfazilitäten gewährt. ByFavo erhielt im Juli 2020 die Zulassung der FDA.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat im Juni 2020 eine positive Stellungnahme zu Methylenblau MMX abgegeben

Das Protokoll und der zugehörige statistische Analyseplan für die Bestätigungs-Phase III Studie von Methylenblau MMX wurden im April 2020 bei der US-FDA zur abschliessenden Stellungnahme eingereicht.

Die erste Investigator-initiierte, prospektive klinische Studie mit GI-Genius ergab sehr positive Ergebnisse. Die Adenom-Erkennungsrate (ADR) und die Adenome pro Koloskopie (APC) waren in der Gruppe mit GI-Genius im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant höher.

Weitere Zulassungen für GI-Genius in Australien, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Finanzielle Eckwerte im ersten Halbjahr 2020

Der Umsatz betrug €25.9 Mio., verglichen mit €21.5 Mio. im Vorjahr, hauptsächlich dank des Anstiegs der Einnahmen aus der Herstellung von Generika und Lialda sowie Meilensteinzahlungen, die im Vorjahr nicht anfielen.

Die Nettobetriebskosten sanken infolge der Abschaffung der US-Organisation um 40% auf €23.2 Mio.

Der operative Gewinn beträgt €2.7 Mio., nach einem operativen Verlust von €17.2 Mio. in der Vorjahresperiode.

Die Nettofinanzkosten von €5.8 Mio. umfassen mehrheitlich Zinsaufwände für Wandelanleihen in Höhe von €4.2 Mio., wovon €2.2 Mio. liquiditätswirksam sind.

Der Verlust in der Berichtsperiode beläuft sich auf €3.0 Mio., inklusive Anteil am Cassiopea-Verlust von €2.2 Mio.

Der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens beträgt €4.8 Mio.

Barmittel und Fondsanlagen belaufen sich per 30. Juni 2020 auf €238.4 Mio. (ohne 574'312 eigene Aktien zu Kosten von €47.1 Mio.). verglichen mit €268.2 Mio. am 31. Dezember 2019.

Der Marktwert von Cosmo's Beteiligung an Cassiopea beträgt per 30. Juni 2020 €188.2 Mio., gegenüber einem Buchwert von €138.8 Mio.

Das Eigenkapital beträgt €405.4 Mio. verglichen mit €393.7 Mio. am 31. Dezember 2019.

Kennzahlen

EUR?1'000 H1 2020 H1 2019 Erfolgsrechnung Umsatz 25,883 21,507 Umsatzkosten (12,845) (11,029) Bruttogewinn 13,038 10,478 Sonstige Einkünfte 5,530 277 Forschungs- und Entwicklungskosten (7,289) (7,667) Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten (8,617) (20,289) Netto-Betriebsaufwand (10,376) (27,679) Operativer Gewinn / (Verlust) 2,662 (17,201) Nettofinanzertrag / (-aufwand) (5,773) (2,600) Anteil am Ergebnis von assoziierten Unternehmen (2,220) (2,818) (Verlust) / Gewinn vor Steuern (5,331)) (22,619) Einkommenssteuern 2,316 1,837 (Verlust) / Periodenergebnis (3,015) (20,782) Aktien Gewichteter Durchschnitt der Anzahl Aktien 14,488,454 14,715,110 Ergebnis je Aktie (in EUR) (0.208) (1.407)

EUR?1'000 30.6.2020 31.12.2019 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage Langfristige Vermögenswerte 304,700 282,795 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 82,591 110,387 Sonstiges Umlaufvermögen 209,326 191,978 Verbindlichkeiten 191,177 191,427 Den Eigentümern der Gesellschaft zurechenbares Eigenkapital 405,440 393,733 Eigenkapitalquote (%) 68.0% 67.3%

Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: «In der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben wir unsere "Equity for product"-Strategie weiter umgesetzt, die es uns ermöglicht, durch Beteiligungen an unseren Partnern an der Wertsteigerung unserer Produkte zu partizipieren. Wir sind der Ansicht, dass wir unser Geschäft wesentlich risikoärmer gestaltet haben und mit einer Pipeline von Produkten und €238.4 Millionen an Barmitteln und Investitionen gut positioniert sind. Daher blicken wir optimistisch in die Zukunft und halten an unserer Prognose für das Gesamtjahr 2020 fest, wonach sich der Umsatz in der Grössenordnung von 52 bis 56 Millionen Euro bewegt und der Betriebsgewinn im Bereich von zwei bis acht Millionen Euro liegt.»

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

