FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIWTL XFRA AT0000705678 ERSTE WWF ST.EN.EURR01TEO 1.292 EURIWT8 XFRA AT0000705660 ERSTE WWF ST.EN.EURR01AEO 2.500 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.021 EURUUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.243 EURTII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.766 EURTAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.085 EUR3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.204 EURTQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.477 EURGEI XFRA US78440X1019 SL GREEN REALTY DL-,01 0.251 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.051 EURPFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.324 EURPQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.238 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.005 EURWX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.570 EURNOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.179 EURCZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.443 EURDWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.298 EUREVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.319 EURCTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.596 EURAY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.324 EURB1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.068 EURP3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.010 EURS3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS 0.045 EURTGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.107 EURTHH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.213 EURTZ7 XFRA JP3553200001 TOHO CO. LTD. 0.203 EURSPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.365 EURSMU XFRA JP3322950001 SAMCO INC. 0.203 EURRDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.150 EUR01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.257 EURRDED XFRA US7595301083 RELX ADR/1/4 LS-,144397 0.147 EUR0M3 XFRA BMG475671050 IHS MARKIT LTD DL -,01 0.145 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.009 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.038 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.076 EUR