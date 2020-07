Die Corona-Krise hat den Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Weil die Zahl der Flugzeugauslieferungen einbrach, stand unter dem Strich ein Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro, wie der Konkurrent des US-Konzerns Boeing am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Airbus im zweiten Quartal noch einen Gewinn von knapp 1,2 Milliarden Euro verbucht. Der Umsatz lag im jetzt vorgelegten Quartalsbericht bei 8,32 Milliarden Euro, der Konzern ...

