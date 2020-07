Am Dienstag schien es noch so, als ob Cannabis-Aktien wieder erwachen würden. In zahlreichen Titeln der Branche wie etwa Aurora Cannabis oder Tilray waren heftige Kaufbewegungen zu erkennen. Doch selbst die gestern überaus freundlichen Tendenzen der US-Indizes konnten dem Sektor nicht unter die Arme greifen.

