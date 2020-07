FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 177,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,52 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es am Morgen vergleichsweise wenig Kursbewegung.



Geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed vom Vorabend sorgten nicht für nennenswerte Impulse am deutschen Rentenmarkt. Die amerikanischen Währungshüter hatten ihre Geldpolitik nicht verändert und keine weitere Lockerung im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise ins Spiel gebracht.



Im weiteren Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik in den Hintergrund treten. Die Anleger schauen verstärkt auf zahlreiche Konjunkturdaten, die auf dem Programm stehen. Am Vormittag könnte unter anderem eine erste Schätzung zur deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Wegen der Corona-Krise wird mit einem scharfen Einbruch gerechnet. Vor allem dürfte aber eine Schätzung zur US-Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal für Kursbewegung an den Finanzmärkten sorgen./jkr/fba

