VW hat durch die Corona-Krise deutliche Einbußen bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Die Dividende wird gesenkt. Wie geht es mit der Aktie weiter?Volkswagen ist wie erwartet in die roten Zahlen gerutscht. Vor Steuern stand im ersten Halbjahr ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Vor einem Jahr hatte VW hier noch 9,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Der Umsatz knickte um 23 Prozent auf 96 Milliarden Euro ein.Wegen der nach wie vor nicht ...

