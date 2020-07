Die jüngste Umfrage des renommierten deutschen IFO-Instituts hat am Donnerstag ergeben, dass die Beschäftigten in den deutschen Ländern, die bisher Kurzarbeit geleistet haben, in der Bauwirtschaft, im Dienstleistungssektor und im Einzelhandel allmählich abnehmen. Das ergab die IFO Umfrage: Im Juli nutzten noch 42% der befragten Unternehmen die Kurzarbeitszeitregelung, ...

