Am Donnerstag agieren Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst vorsichtig.Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,46 Prozent bei 12.762,12 Punkten in den Handel ein.Der DAX befinde sich auf Richtungssuche und pendele im Niemandsland, konstatierte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Seit seinem Rutsch unter die runde Marke von 13.000 Punkten am vergangenen Freitag pendelt der deutsche Leitindex in einer engen Spanne zwischen 12.800 und 12.900 Punkten. Nach seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...