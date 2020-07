Der Sommer 2020 ist anders. Statt in Urlaubsreisen wird ins Homeoffice oder die Gartenverschönerung investiert. Westwing profitiert massiv.Sonne, Zitronen und mediterranes Flair. Im Monat Juli zieht es Menschen eigentlich an den Gardasee, nach Südfrankreich oder Spanien. Doch im Corona-Sommer 2020 bleiben die meisten auf dem eigenen Balkon. Um trotzdem Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen, betreten überraschend viele per Mausblick die Wohn-Traumwelten der Internetseite von Westwing und holen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...