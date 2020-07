BERLIN (dpa-AFX) - Der Betrugsskandal um den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard wird verfilmt und beim Streamingdienst TV NOW der Mediengruppe RTL Deutschland gezeigt. Das 90-minütige Doku-Drama wird im ersten Quartal 2021 zu sehen sein, wie die Bertelsmann Content Alliance am Donnerstag mitteilte. Der Betrugsfall Wirecard samt Insolvenz des Unternehmens bei München im Juni dreht sich um Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht von einem "gewerbsmäßigen Bandenbetrug" aus, und zwar seit 2015. Mehr als drei Milliarden Euro könnten verloren sein.



In dem Doku-Drama geht es den Angaben zufolge um die Umstände und Hintergründe des Skandals und um die Geschichte des Unternehmens und der Manager. Das Konzept stammt von mehreren Beteiligten, darunter sind Autoren der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", wie es weiter hieß. Auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag) berichtete über das Filmprojekt.



Die Filmproduktionsfirma UFA Fiction, die Teil des Bertelsmann-Konzerns ist, steht hinter dem Doku-Drama, Regie führt Raymond Ley. Bei dem Content-Alliance-Verbund werden Synergien der Bertelsmann-Geschäftsbereiche aus Medien, Musik und Film genutzt. Neben der UFA sind dort die Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG dabei. Aus dem Verbund heraus wird beim Wirecard-Projekt auch ein Audio-Podcast mit mehreren Folgen entstehen./rin/DP/zb

