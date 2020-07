Die Wiener Börse wird am Donnerstag mit leichten Aufschlägen erwartet, nachdem sie sechs Tage in Folge mit Verlusten aus dem Handel gegangen ist. Positive Vorgaben kamen zuletzt von der Wall Street, die nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) mit Gewinnen geschlossen hatte.Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein geringes Plus ...

