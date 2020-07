Erfurt (ots) - In Woche 3 von "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" reisen Jess und Ben mit ihrem Promi-Besuch gedanklich in die Niederlande, nach Thailand und China. Mit neuen Battles wie Ananas-Dart geht es am Strand in die nächste Runde. KiKA zeigt "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr."KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" vom 3. bis 7. AugustNach dem Besuch von "Schloss Einstein"-Darstellerin Josie Hermer in der ersten Woche, schaut am Montag auch Jonas Kaufmann bei Jess und Ben vorbei. Der 17-Jährige spielt Till in der erfolgreichen Internatsserie und berichtet von seinem liebsten Ferienland: den Niederlanden.Die Musikerin, Influencerin und Schauspielerin Selina Mour ist am Dienstag zu Gast bei "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt". Sie verbringt ihre Ferien gerne in Thailand und liebt die traditionellen Gerichte. Im Interview spricht sie über ihren Musikvideodreh in New York.Von einer außergewöhnlichen Reise berichten am Mittwoch die Alleskönner Luke und Joey Kelly. Zusammen sind sie mehrere Monate mit einem umgebauten Bus bis nach China gefahren. Ob Jess und Ben eine Chance gegen die beiden Extremsportler beim Wasserparcours haben?Am Donnerstag schaut sich das KiKA LIVE-Moderations-Duo noch einmal die besten Battles, interessantesten Interviews und die chilligsten Musikauftritte der dritten Ferienwoche an und erinnern sich am Freitag an die schrägsten Erlebnisse ihres Südkorea-Trips im vergangenen Jahr, der ganz im Zeichen des K-Pop stand."KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Backstage-Videos, Interviews und ein Gewinnspiel stehen auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) zum Abruf und Mitmachen bereit. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.Weitere Themen und Gäste bei "KiKA LIVE ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) werden wöchentlich bekanntgegeben. Alle Informationen zum KiKA-Sommer und aktuellen Mitmach-Aktionen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4665703