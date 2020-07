Grenke sieht Anzeichen für Erholung des Geschäfts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leasinganbieter Grenke hat im zweiten Quartal zwar einen Gewinneinbruch verzeichnet, sieht für das eigene Geschäft aber erste Anzeichen einer Erholung. Das Neugeschäft des Konzerns ging im Quartal um 34 Prozent auf 598,1 Millionen Euro zurück, zeigte sich laut Grenke aber im Juni und damit zum Ende des zweiten Quartals stärker als zu Quartalsbeginn. Umsatzseitig stieg das Zinsergebnis um 8,8 Prozent auf 98,0 Millionen Euro, wie Grenke mitteilte.

Im Juli liege das Neugeschäft nun bei 70 Prozent des Vorjahresmonats und somit höher als im Juni mit 55 Prozent. Ob und wie schnell das Geschäft sich jetzt weiter aufwärtsbewege, könne das Unternehmen aber nicht abschätzen, räumte Grenke ein.

Die Schadensabwicklung und Risikovorsorge des Konzerns stieg im zweiten Quartal auf 62,2 Millionen Euro von 50,8 Millionen im ersten Quartal. Diese Aufwendungen ließen das Periodenergebnis zum Vorjahr um 59 Prozent auf 14,2 Millionen Euro einbrechen.

Für das dritte Quartal rechnet Grenke mit einem Neugeschäftsniveau von ungefähr 70 Prozent des Vorjahresniveaus. Die weitere Entwicklung bleibe 2020 aber vom Verlauf der Pandemie abhängig. Zu Jahresbeginn war für das Neugeschäft zunächst ein Wachstum zwischen 14 und 18 Prozent avisiert worden. Grenke sei in der Lage, auch in der Krise profitabel zu arbeiten. Der Gewinn werde aber unter dem Niveau liegen, der zu Jahresbeginn in einem Zielkorridor von 153 bis 165 Millionen Euro avisiert worden war.

