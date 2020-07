Mainz (ots) - Das ZDF verlängert seine Zusage, sich mit 50 Prozent an zusätzlichen Kosten bei Drehunterbrechungen infolge der Coronakrise zu beteiligen, bis Mitte September 2020. Ursprünglich war die Maßnahme bis Ende Juli 2020 befristet. Auch können weiterhin Abschlagszahlungen zeitlich vorgezogen werden, um die Liquidität von Produktionsfirmen zu verbessern. Das ZDF übernimmt außerdem bei Auftragsproduktionen auch weiter alle Mehrkosten, die etwa für zusätzlichen Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen anfallen und nach unbürokratischer Prüfung zu 100 Prozent anerkannt werden.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Wir stehen zu unserer Verantwortung und tun, was wir können, um die Fernsehbranche bestmöglich zu unterstützen." Das ZDF könne aber nicht mit Beitragsgeldern alle unternehmerischen Risiken abfedern, erklärte Bellut. Auch Produktionsfirmen und Politik seien gefragt. Bellut: "Mit unserem Maßnahmenpaket wollen wir helfen, die Zeit zu überbrücken, bis ein staatlicher Ausfallfonds greift. Die Initiative von Bund und Ländern begrüße ich ausdrücklich. Nötig ist jetzt eine enge Koordinierung, damit Deutschland dem Beispiel anderer europäischer Länder folgen kann. Wir werden es nur gemeinsam schaffen, die Vielfalt und Kreativität der deutschen Produktionslandschaft zu erhalten."Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressemitteilung "ZDF stellt kurzfristige Liquiditätshilfen für Produzenten bereit" (31. März 2020): https://kurz.zdf.de/47J/Pressemitteilung "ZDF unterstützt Kreativwirtschaft in Corona-Krise" (17. März 2020): https://kurz.zdf.de/yMM4/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4665816